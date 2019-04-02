Открытия и события марта: новые места на карте Екатеринбурга

Мы составили для вас топ-4 открытий марта, которые не потеряли своей актуальности и в этом месяце – столице Урала есть чем удивить и порадовать как своих жителей, так и гостей.

Для тех, кто любит историю

В Екатеринбурге появилась собственная «Машина времени» – в павильоне на Плотинке открылась уникальная выставка, экспонатами которой станут редкие автомобили 18-19 века, в том числе представительского класса. Модели будут показывать поочередно, и, в течение ближайших четырех месяцев, жители и гости города смогут проследить развитие автомобилестроения. Сейчас в специальном стеклянном выставочном стенде находится первый в истории автомобиль с двигателем внутреннего сгорания – реплика Benz Patent Motorwagen.

Адрес: Исторический сквер, проспект Ленина

Время работы: круглосуточно

Стоимость: бесплатно

Для тех, кто любит онлайн-покупки

В конце марта состоялось открытие самого большого магазина формата «смарт» в сети интернет-ритейлера «Ситилинк». Расположился он очень удобно как для жителей города, так и пригородов – в одном из самых популярных торговых центров Екатеринбурга – в «Дирижабле». Это событие по достоинству оценят любители техники и гаджетов, ценители быстрых покупок и большого ассортимента: в наличие порядка 5000 наименований товаров, доступных для заказа, с моменты оплаты до получения проходит в среднем 5 минут. Из интересного: новый магазин оснащен терминалами для самостоятельного оформления покупки, поддерживающими функцию голосового поиска.

Адрес: ТЦ «Дирижабль», Академика Шварца, д. 17, 1 этаж

Время работы: ежедневно, 10:00–22:00 (онлайн-магазин – круглосуточно)

Для тех, кто хочет погрузиться

Этого события уже очень давно ждали маленькие екатеринбуржцы и их родители – в городе открылся океанариум. В своем путешествии по подводному миру вы сможете увидеть и узнать больше о белоперых акулах, акулах-няньках, скатах химантура, рыбах-бабочках, крылатках, рыбах-лисицах, электрических угрях, мурены и других рыбах и животных. Всего около 3 000 обитателей, которых привезли на Урал со всего света!

Адрес: ул. Щербакова, д. 2 б

Время работы: ежедневно, 10:00-21:00

Стоимость: от 600 рублей

Для тех, кто любит старые сказки

В городе стартовал проект «Васнецов. Ожившие полотна», который приурочен к 170-летию со дня рождения великого художника. Богатыри, Иван-царевич и Баба Яга и другие сказочные персонажи, нарисованные мастером, оживут с помощью современных технологий. В рамках этой мультимедийной выставки специалистами было оцифровано сто оригинальных картин Виктора Васнецова – любимые с детства иллюстрации из сказок.

Адрес: пр. Ленина, д. 50Ж (Свердловская киностудия)

Время работы: ежедневно, 10:00-21:00 (выставка продлиться до 21 апреля)

Стоимость: от 300 рублей