Переход на закрытую схему горячего водоснабжения в Екатеринбурге: проблемы и варианты решений

Екатеринбург с 1 января 2022 года должен перейти на закрытую схему горячего водоснабжения. Сейчас горячая вода технического качества берется из системы отопления: отсюда и запах, и неприятный цвет в период старта отопительного сезона. По закону с указанного времени горячая и холодная вода будут одного качества.

На пути к этому, по словам специалистов Екатеринбургской теплосетевой компании, предстоит выполнить большой объем работ. В этом вопросе есть три блока проблем, и в ЕТК предлагают варианты решения по каждому из них.

Законодательство

Как выяснилось, в законодательных актах нет строгого регламентирования процедуры перевода жилого и нежилого фонда на закрытые схемы присоединения систем горячего водоснабжения. Также не прописана и ответственность собственников помещений в жилых многоквартирных домах и исполнителей коммунальных услуг по установке индивидуальных тепловых пунктов ( в данном случае это управляющие компании и ТСЖ).

Технологические трудности

Екатеринбург – город-миллионник, где на закрытую схему горячего водоснабжения нужно перевести 8 тысяч жилых и нежилых помещений в достаточно короткий срок – времени осталось для этого немного.

В тоже время отсутствует комплексная межотраслевая адресная программа перевода на закрытую схему ГВС. Эта программа должна включать тепло- водо- и электроснабжение.

Финансы

Главный вопрос, который, исходя из вышеперечисленного, является ключевым – финансовый. Переход на новую схему является финансово емким и потребует значительных затрат. Общая стоимость проекта оценивается в сумму около 33 миллиардов рублей. Пока средств для проекта не хватает и источники финансирования до конца не определены.

Отдельная проблема – отсутствие необходимого объема финансирования установки индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах из средств региональных фондов капитального ремонта до 2022 года.

При этом существуют ограничения на предельный рост тарифов в условиях необходимости глобальных вложений в реконструкцию инженерной инфраструктуры в крайне сжатые сроки.

Вопросы по проекту руководство ЕТК обсудило с областными депутатами из профильной комиссии. Фото: предоставлено ЕТК

Варианты решений

- Нужно рассмотреть возможность софинансирования проекта перевода на закрытые схемы горячего водоснабжения за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов, а также Фонда капитального ремонта, Фонда содействия реформированию ЖКХ и других источников, - рассказывают в Екатеринбургской теплосетевой компании. Именно эта организация, имея необходимый опыт, займется решением проблем и воплощением в жизнь проекта по переводу ГВС на закрытую схему.

Также требуется создать рабочую группу по разработке межотраслевой адресной программе с указанием источников финансирования и сроков реализации. Кроме этого, нужно четко регламентировать сроки создания программы по переходу на закрытую схему ГВС и прописать этапы ее реализации, предусмотрев ответственность собственников жилых и нежилых помещений за ее реализацию. Также нужно продумать порядок действий для объектов, не перешедших на новую схему до начала 2022 года. Правда, как уже сейчас уверяют эксперты, учитывая отсутствие четких схем финансирования, срок, вероятно, сдвинется, наиболее реальный – 2030 год.

Отметим, что переход на новую схему прописан в федеральном законодательстве. И проблемы Екатеринбурга в этом вопросе тесно пересекаются с другими городами страны. Плюс уральской столицы в том, что здесь за отопление и горячую воду отвечает компания с большим опытом работы в сфере обновления систем тепло и водоснабжения.

В конечном счете, от перехода на новую систему выиграет каждый житель Екатеринбурга – будет обновлена коммунальная инфраструктура, а в дома будет поступать чистая вода.