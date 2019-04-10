«Скорая помощь» онлайн: стоит ли общаться с врачами по интернету

В России не первый год работают сервисы, с помощью которых с квалифицированными практикующими врачами можно консультироваться посредством интернета. Такая возможность давно позволяет экономить время и жителям больших городов, где для приема к врачу нужно сначала отстоять очередь в регистратуру, а потом и в кабинет, жителям глубинки, где зачастую нужных специалистов попросту не хватает.

- Недавно мне нужно было попасть на прием к терапевту. По факту в коридоре две очереди – те, кто с температурой и остальные по талонам. Просидела почти два часа, - рассказывает Татьяна, которая прикреплена к поликлинике №2 ЦГКБ №6 в Екатеринбурге.

Действительно, времени на ожидание уходит много, приходится отпрашиваться с работы. А эффективность от таких посещений есть не всегда.

- У меня сын учится в 6 классе, у него болело горло. Мы живем в поселке Баранчинский в 35 километрах от Нижнего Тагила. Здесь у нас ставка отоларинголога не закрыта, по телефону в Тагиле не записывают – либо лично надо ехать за талоном, если еще дадут, либо в платную клинику, а это 1 000 рублей за первичный прием. Для нас консультация по интернету – единственный приемлемый вариант, - рассказывает Анастасия.

Помощь можно получить в любом местеФото: Алексей БУЛАТОВ

Действительно, стоит ли тратить время на посещение медицинского учреждения, если жалоба позволяет решить проблему через интернет, не выходя из дома? Разберемся на примере приложения SmartMed от МТС, в котором консультируют московские врачи сети клиник МЕДСИ. Сервис давно популярен у жителей разных регионов страны – в апреле ему исполняется год.

Приложение будет полезно в самых разных случаях. К примеру, можно спросить: что делать, если сильно болит голова, какие прививки надо делать ребенку, по каким признакам заподозрить заболевание, например, корь, на ранних стадиях, как не простудиться в межсезонье, как быть в период обострения хронических заболеваний. Здесь же вам расшифруют анализы, дадут советы по купанию ребенка, уходу за пожилыми людьми. Много запросов в приложении связано с необходимостью получить второе мнение столичного врача по тяжелому заболеванию.

Для тех, кто не привык общаться по интернету посредством видеосвязи, предусмотрен чат, где с врачом можно просто переписываться.

- Оператор МТС запустил сервис SmartMed в апреле 2018 года. Пользователи сервиса могут общаться по видеосвязи и с помощью сообщений с московскими докторами сети частных клиник МЕДСИ.

Для консультации нужен только смартфон, приложение и интернет. Прием в приложении, в том числе, у доктора медицинских наук стоит 550 рублей.

Впрочем, до сих пор некоторые пациенты не доверяют консультациям через интернет.

Самое частое сомнение звучит так: по закону врач не может ставить диагноз по интернету, поэтому, зачем тратить время и деньги? На самом деле много ситуаций, в которых телемедицина будет полезна и без постановки диагноза: от расшифровки результатов анализов до срочной консультации из заграничной поездки, например.

Более того, на первом очном приеме врачи так же не ставят обычно диагноз, а лишь строят предположения, чем болеет пациент, а после – отправляют его на диагностику. Получается, что первичный прием по интернету практически ничем не отличается от реального: специалист соберет анамнез, даст советы по дальнейшим действиям, а потом направит на необходимые анализы и обследования.

Пациентам теперь не обязательно стоять в очередях за талонамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие сомневаются в компетентности врачей, ведущих консультации через интернет. В ответ специалисты говорят, что в SmartMed с пациентами общаются те же практикующие врачи, что и в клиниках МЕДСИ.

Пользователи интернета часто забывают о том, что интернет – это не только сфера развлечений, но и возможность решать жизненно важные вопросы, не выходя из дома. Время обсуждения своих болячек в чатах ушло. Теперь в этом вопросе помогают опытные специалисты. И такую возможность не стоит упускать.

SmartMed = Cмартмед. ПАО «МТС». АО Группа компаний МЕДСИ. Лиц. ЛО-50-01-010510 от 22.01.2019 г., www.smartmed.pro, www.medsi.ru

* имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. 16+