МТС оплатит стажировку лучшим студентам

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг организовал «Школу МТС» в Уральском государственном экономическом университете. Успешные выпускники школы попадут на оплачиваемую стажировку и получат приглашение от одного из лучших работодателей страны*.

Три десятка студентов Уральского государственного экономического университета стали первыми выпускниками «Школы МТС», организованной ведущей российской телекоммуникационной компанией в партнёрстве с главным экономическим вузом Урала. Призом самым успешным выпускникам школы станет оплачиваемая стажировка и приглашение от одного из лучших работодателей страны*.

В рамках заключенного в 2018 году договора о сотрудничестве МТС проводит дополнительное обучение студентов УрГЭУ практическим навыкам ведения высокотехнологичного бизнеса. Так в ходе первого месячного курса специалисты департамента продаж на корпоративном рынке познакомили будущих профессионалов с инновационными продуктами, предлагаемыми МТС: дистанционный мониторинг транспорта и персонала, облачное видеонаблюдение и видеоаналитика, big data и сферы её применения, M2M, интернет вещей IoT, облачные технологии бизнеса IaaS, PaaS и SaaS. Выступив в роли бизнес-тренеров, сотрудники департамента В2В МТС поделились с ребятами практическими навыками ведения переговоров с клиентами и закрепили их знания, предложив найти решения реальных задач. Финалистов выявило жюри.

- В финале мероприятия студенты смогли попробовать себя в роли бизнес-экспертов и переговорщиков: проанализировали клиентский кейс, сформировали комплекс решений для конкретных компаний и презентовали свои идеи жюри. Предложенные решения были грамотно аргументированы. Если бы на месте жюри сидели топ-менеджеры представленных компаний, то абсолютно точно они были бы готовы к сотрудничеству. Во время презентации ребята продемонстрировали высокий уровень анализа бизнес-процессов и хорошие ораторские навыки. Участники столкнулись в жестких переговорах — в классическом формате управленческой борьбы играли кейс, который используется на турнирах среди топ-менеджмента крупнейших российских компаний, – говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Жюри назвало четырёх победителей из числа старшекурсников УрГЭУ, которым гарантирована двухмесячная оплачиваемая стажировка в Свердловском филиале МТС. Успешно прошедшим эту стажировку поступит предложение о трудоустройстве в компании.

Вот имена победителей конкурса:

- Корешков Денис,

- Будадариева Кристина,

- Кунакаева Анара,

- Сединкина Екатерина,

- Туз Владислав.

Но одними продажами обучение студентов Уральского экономического в формате «Школы МТС» не ограничится. В МТС работают профессионалы и в таких отраслях как: HR, IT, маркетинг, финансы, закупки, техническое сопровождение и т.д. Эти сферы функционирования современной инновационной компании также станут предметом практической подготовки будущих специалистов.

*ПАО «МТС» многократный финалист и победитель кадрового рейтинга «Работодатели России» ежегодно составляемого холдингом HeadHunter