2019-04-01T16:06:26+03:00
Общество

МТС оплатит стажировку лучшим студентам

В финале мероприятия студенты смогли попробовать себя в роли бизнес-экспертов и переговорщиков
Поделиться:
Победители конкурса. Фото: предоставлено пресс-службой МТСПобедители конкурса. Фото: предоставлено пресс-службой МТС
Изменить размер текста:

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг организовал «Школу МТС» в Уральском государственном экономическом университете. Успешные выпускники школы попадут на оплачиваемую стажировку и получат приглашение от одного из лучших работодателей страны*.

Три десятка студентов Уральского государственного экономического университета стали первыми выпускниками «Школы МТС», организованной ведущей российской телекоммуникационной компанией в партнёрстве с главным экономическим вузом Урала. Призом самым успешным выпускникам школы станет оплачиваемая стажировка и приглашение от одного из лучших работодателей страны*.

В рамках заключенного в 2018 году договора о сотрудничестве МТС проводит дополнительное обучение студентов УрГЭУ практическим навыкам ведения высокотехнологичного бизнеса. Так в ходе первого месячного курса специалисты департамента продаж на корпоративном рынке познакомили будущих профессионалов с инновационными продуктами, предлагаемыми МТС: дистанционный мониторинг транспорта и персонала, облачное видеонаблюдение и видеоаналитика, big data и сферы её применения, M2M, интернет вещей IoT, облачные технологии бизнеса IaaS, PaaS и SaaS. Выступив в роли бизнес-тренеров, сотрудники департамента В2В МТС поделились с ребятами практическими навыками ведения переговоров с клиентами и закрепили их знания, предложив найти решения реальных задач. Финалистов выявило жюри.

- В финале мероприятия студенты смогли попробовать себя в роли бизнес-экспертов и переговорщиков: проанализировали клиентский кейс, сформировали комплекс решений для конкретных компаний и презентовали свои идеи жюри. Предложенные решения были грамотно аргументированы. Если бы на месте жюри сидели топ-менеджеры представленных компаний, то абсолютно точно они были бы готовы к сотрудничеству. Во время презентации ребята продемонстрировали высокий уровень анализа бизнес-процессов и хорошие ораторские навыки. Участники столкнулись в жестких переговорах — в классическом формате управленческой борьбы играли кейс, который используется на турнирах среди топ-менеджмента крупнейших российских компаний, – говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Жюри назвало четырёх победителей из числа старшекурсников УрГЭУ, которым гарантирована двухмесячная оплачиваемая стажировка в Свердловском филиале МТС. Успешно прошедшим эту стажировку поступит предложение о трудоустройстве в компании.

Вот имена победителей конкурса:

- Корешков Денис,

- Будадариева Кристина,

- Кунакаева Анара,

- Сединкина Екатерина,

- Туз Владислав.

Но одними продажами обучение студентов Уральского экономического в формате «Школы МТС» не ограничится. В МТС работают профессионалы и в таких отраслях как: HR, IT, маркетинг, финансы, закупки, техническое сопровождение и т.д. Эти сферы функционирования современной инновационной компании также станут предметом практической подготовки будущих специалистов.

*ПАО «МТС» многократный финалист и победитель кадрового рейтинга «Работодатели России» ежегодно составляемого холдингом HeadHunter

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков: Об изменениях в приеме в вузы, зарплатах преподавателей и «призыве» молодых ученых
Обозреватель «КП» Александр Милкус пригласил в гости в редакцию «Комсомолки» человека, который в правительстве отвечает за развитие вузов и академических институтов [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
Крупнейший торговый центр Северного Кавказа строят из стальных двутавров ЕВРАЗ НТМК
Уральцы экономят на еде и одежде из-за подорожавшей коммуналки
«БКС Брокер»: доход - это к нам
Мэр Екатеринбурга обновил городскую команду по борьбе с коррупцией
Следственный комитет подключился к расследованию погрома в редакции «Коммерсантъ – Урал»
Самое время: в Екатеринбурге с приходом тепла открывают пункт обогрева для бездомных
УБРиР запускает доставку пиццы
Жители покидают промышленные центры Урала
На Урале сменился председатель областного суда
В Екатеринбурге решили создать речное такси
Прокуратура запретила Горноуральской администрации купить авто за 2 миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Весна в городе: в начале апреля в Екатеринбурге потеплеет до +8
«Горы мусора и голубь в вентиляции»: газовики отчитались о плановых проверках в Екатеринбурге
На Урале начальник уголовного розыска вымогал взятку у насильника, чтобы «отмазать» того от уголовного дела
Контакт-центр Банка УРАЛСИБ стал лауреатом международной премии «Хрустальная гарнитура»
В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину
В Камышлове 400 домов, в том числе школы и детсады, остались без водоснабжения
Мэр Екатеринбурга остался доволен чистотой улиц: «Город встретит весну без жижи»
В Екатеринбурге мужчину отправили под арест за долг перед детьми
Уральские баскетболистки обыграли соперниц из Москвы: 2:0