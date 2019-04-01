Грабили и угрожали пистолетом: в Екатеринбурге задержали банду южан

В Екатеринбурге полицейские задержали банду выходцев из ближнего зарубежья в составе семи мужчин в возрасте 21, 23, 24, 31 и 37 лет. Всех подозревают в разбойном нападении на семейную пару.

- Утром 28 декабря 2018 года в отдел полиции № 14 поступило сообщение от супругов 41 и 55 лет. Потерпевшие заявили, что на них напали неизвестные у подъезда одного из многоквартирных домов на улице Фрезеровщиков Орджоникидзевского района. По их словам, нападавших было семеро. Один из обидчиков вытащил предмет, похожий на пистолет. После под угрозой расправы нападавшие отобрали у женщины сумку, вытащили денежные средства и иное ценное имущество, - рассказали «Комсомолке» в пресс-группе городского УМВД.

Подозреваемые скрылись с места преступления на «четырнадцатой» и Daewoo Nexia. В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Пять человек до решения суда будут находиться под стражей, а остальных - водителей машин оставили под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от действий граждан, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-11-38 (следствие), (343)294-14-94 (дежурная часть) или 02.