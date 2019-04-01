Поехали ночью кататься на снегоходе: под Екатеринбургом двое мужчин провалились под лед и утонули

В эти минуты на Белоярском водохранилище проходят поиски тел двух мужчин. По данным МЧС, прошлой ночью они отправились кататься на снегоходе и провалились под лед. Сейчас родственникам погибших оказывают помощь психологи.

- Спасатели - водолазы на двух катерах на воздушной подушке обследуют акваторию водохранилища, для обследования дна водоема задействованы эхолоты. Кроме того, спасатели проводят обследование береговой линии. Всего в поисках задействованы 40 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Стоит отметить, что под Нижним Тагилом уже несколько дней идут поиски двух мужчин, которые также отправились на рыбалку. На сегодняшний день удалось найти вещи одного из них и припаркованную у берега машину.

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В МЧС напоминают, что на водоемах Свердловской области идет активный процесс разрушения льда, выход на лед запрещен и опасен для жизни.

Если вы стали свидетелем происшествия необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.