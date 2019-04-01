Миром воспеваемый человек

Вечный вождь корейского народа Президент Ким Ир Сен (1912 г. – 1994 г.) – выдающийся великий человек, которого признает мир.

Ясное свидетельство тому – минувшие десятки лет народы разных стран мира дали улицам, органам и организациям своей страны дорогое имя Ким Ир Сена.

С той поры, как освободилась Корея, до конца 1990-х годов 480 с лишним улиц, органов и организаций более 100 стран мира дано имя Президента Ким Ир Сена, а после их число еще увеличилось.

Типичным примером служит кимирсенская ячейка, появившаяся в 1945 г.

1945-й год был историческим годом, оставленным за собой неизгладимые следы в мировой истории. Фашистская Германия и японский империализм, которые попирали мир и свободу на Земле, потерпели поражение, и вторая мировая война завершилась.

Внимание мировой общественности было сосредоточено на Корее, слабой и малой стране на Востоке, победившей над Японией.

Вот именно в то время в Коста-Рике рабочие отрасли производства бананов, принадлежавшие к Народной партии, образовали кимирсенскую ячейку с чувством уважения к Ким Ир Сену, который делает вклад в защиту мира на Земле и своим мудрым руководством ведет строительство нового общества, где народ станет хозяином.

В ноябре 1950 года в Китае, в Пекинской средней школе № 5 организована группа имени Ким Ир Сена, через несколько лет в Юйвэньской средней школе в Гирине, где запечатлены следы его революционной деятельности начального периода, – памятная читальня. В отражение почтения китайцев Ким Ир Сену в 1953 г. Коммунистическая партия и правительство Китая приняли решение наименовать классную комнату, где учился он, – памятной читальней имени Маршала Ким Ир Сена, а позже – памятной читальней имени товарища Ким Ир Сена.

В 1970-е годы разные страны мира организовали библиотеки, кружки по изучению трудов, комитет по изучению трудов, кружки по изучению идей чучхе, кружки по изучению трудов и истории революционной деятельности и другие, которые носят дорогое имя Ким Ир Сена.

Для изучения идей чучхе, основанных Ким Ир Сеном, в апреле 1969 г. в Мали появился первый кружок по изучению трудов Ким Ир Сена. Вместе с этим в мировом масштабе велась работа по изучению, усваиванию, широкому распространению и претворению в жизнь трудов Ким Ир Сена.

В 1970-е годы во многих странах мира, в том числе в Индии, Пакистане, Японии, Чили, Йемене, Судане, Эквадоре, созданы организации, которые специально изучают труды Президента Ким Ир Сена, и изданы «Сочинения Ким Ир Сена», «Избранные сочинения Ким Ир Сена» и др.

В частности, то, что главы государств разных стран выразили наибольшее почтение Президенту Ким Ир Сену, является проявлением высокого международного авторитета Ким Ир Сена.

В апреле 1965 г. экс-президент Индонезии дал по-новому выведенному редкому цветку название кимирсенхва, сочетая его с именем Ким Ир Сена. А экс-президент Гвинея с чувством уважения к Ким Ир Сену, который организовал в Пхеньяне симпозиум неприсоединившихся и других развивающихся стран по вопросам увеличения продовольственного и сельскохозяйственного производства и инициировал создать в странах Африки НИИ сельского хозяйства, в январе 1982 г. выступил с предложением наименовать НИИ в своей стране НИИ сельского хозяйства имени Ким Ир Сена.

В апреле 1993 г. известные деятели политических, общественных кругов и кругов ученых образовали в столице Индии – в Нью-Дели Международный совет Кимирсенской премии. А в ноябре 1994 г. на Кубе в знак наибольшего уважения кубинского народа к Ким Ир Сену один агротехникум наименован агротехникумом имени Ким Ир Сена, в Камбоджи в торжественной обстановке велась церемония наименования улицы имени Генералиссимуса Ким Ир Сена с открытием вывески улицы.

В декабре того же года в Мадагаскаре проводилось мероприятие по наименованию Панпинского детсада в городе Антананариву детсадом имени Ким Ир Сена.

В Китае бывший дом семьи Чжан Вэйхуа, где хранятся следы антияпонской революционной борьбы Ким Ир Сена, благоустроен как музей в честь Президента Ким Ир Сена. И открыт по случаю первой годовщины со дня его кончины. Болгары, воспевая Ким Ир Сена как величайшего из великих людей, впервые встреченного человечеством и глубоко уважаемого им, провели церемонию наименования библиотеки имени Ким Ир Сена. В Сирии в апреле 2002 г. наименовали одну улицу столицы Дамаска улицей имени Ким Ир Сена, а благодаря усилиям и вниманию директора группы Глобал Великобритании и народов разных стран мира в октябре 2007 г. создан Международный Кимирсенский Фонд.

Так, за прошедшие десятки лет независимо от различий в политических взглядах, вероисповедании, системах и идеологиях появились в пяти континентах мира подразделения и организации, носящие дорогое имя Президента Ким Ир Сена. Это взрыв чувств народов мира, восхваляющих Президента Ким Ир Сена, очарованных его бесценными свершениями и величием.

Президент Ким Ир Сен вечно живет в сердцах людей мира.