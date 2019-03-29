Инновации в энергетике должны быть, прежде всего, надежными

Энергетики МЭС Урала – филиала ФСК ЕЭС встретились со студентами и преподавателями энергетического института УрФУ.

Перед будущими магистрами энергетики УрФУ выступил начальник Службы Релейной Защиты и Автоматизированных систем управления технологическими процессами МЭС Урала - филиала ПАО «ФСК ЕЭС», Ефремов Вадим Константинович.

Он представил проект модернизации электроэнергетической отрасли с применением цифровых технологий в рамках ПАО «ФСК ЕЭС» и МЭС Урала.

В частности рассказал студентам-энергетикам о реализованных и намеченных к реализации проектах с использованием инновационного оборудования на объектах МЭС Урала.

В 2019 году на одной из подстанций МЭС Урала пройдет цифровая модернизация систем защиты, концепцию которой разработал коллектив под руководством Ефремова В.К. После ее отладки и запуска уральская разработка будет взята на вооружение при модернизации систем защиты на подстанциях по всей России.

На кафедре Автоматических Электрических Систем энергетикам МЭС Урала презентовали учебный полигон, построенный в рамках проектного обучения студентов. Здесь аспиранты преподаватели энергетического института УрФУ создают усовершенствованную модель микропроцессорной релейной защиты и автоматики на основе исходных данных ПС 220 кВ Калининская.

- Этот проект позволит тестировать любые инновационные концепции не в реальной жизни на работающих подстанциях, поскольку это слишком дорого может обойтись для потребителей, а в рамках учебной модели – это очень важный проект для будущего энергетики - прокомментировал увиденное начальник Службы релейной защиты МЭС Урала – филиала ФСК ЕЭС, Ефремов В.К.

МЭС Урала и УрФУ продолжат сотрудничество в актуальной сегодня теме цифровой трансформации энергетики.