«Деловая пятница» с «Комсомолкой»: высокие технологии в медицине доступны всем уральцам

Словосочетание «высокотехнологичная медицинская помощь» еще недавно большинству россиян казалось чем-то недосягаемым. Уральцы в этом вопросе не исключение. Однако времена меняются, и сегодня передовые технологии в медицине успешно массово применяются на практике. И здесь Екатеринбург – в лидерах по стране: у нас не только лечат тяжелые заболевания, но и успешно реабилитируют пациентов.

Что такое высокотехнологичная медицинская помощь

Это тот вид помощи, который оказывается с использованием либо дорогостоящего оборудования, либо с использованием очень сложных методов исследования и техник оперативного вмешательства. Как правило, и диагностика, и лечение – очень затратные.

- В сердечно-сосудистой хирургии это установка стента, аортнокоронарное шунтирование, в нейрохирургии - это операции на сосудах головного мозга при кровоизлияниях и опухолях, в онкогематологии – пересадка костного мозга и применение высокодозных химиотерапевтических препаратов, - говорит заместитель министра здравоохранения Свердловской области Татьяна Чадова.

При этом операции на сосудах нижних конечностей, холецистэктомия, аппенэктомия. Хотя это только на бумаге, в жизни каждый случай заболевания индивидуален и может потребовать высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

- Свердловская область – один из самых высокотехнологичных регионов в стране. У нас реализовано более 500-т методов ВМП. На этот год запланировано примерно 6,5 миллиардов рублей, - рассказывает заместитель директора ТФОМС по методико-экспертной работе Дмитрий Третьяков.

ВМП делится на два вида и от этого зависит источник финансирования лечения пациента. Первый вид ВМП представлен в системе обязательного медицинского страхования. Здесь ВМП постепенно становится рутиной и оказывается во многих медицинских учреждениях области. Со временем они переходят в разряд специализированной помощи.

Второй вид ВМП финансируется из бюджета. Бюджетные технологии – наиболее дорогостоящие и эксклюзивные технологии диагностики и лечения особо сложных пациентов. Ежегодно оба перечня прирастают, чему способствуют новые изобретения и успешно завершенные научные эксперименты, которые входят в медицинскую практику.

Деньги между этими видами ВМП распределяются примерно пополам.

У гостей накопилось немало вопросов к спикерамФото: Галина Соловьева

Лечат по всей области

Сегодня в Свердловской области работают 29 учреждений, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, 13 их них – в Екатеринбурге. В 2018 году в них провели 28 тысяч операций по новым технологиям. Для сравнения: десять лет назад таких операций проведено 10 тысяч, а в конце 1990-х годов – всего 1,5 тысячи. План на текущий год – 29 тысяч операций с ВМП.

- Медицинские учреждения с применением высоких технологий работают не только в уральской столице. ВМП развивается и в управленческих округах. Больницы есть в Краснотурьинске, Каменск-Уральском, Красноуфимске – яркий тому пример, - рассказывает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Татьяна Чадова.

Одним из лидеров региона по оказанию ВМП является Областная клиническая больница №1 в Екатеринбурге.

- ОКД №1 один из лидеров по всем направлениям оказания этого вида помощи. Есть у нас еще один вид помощи – это трансплантация органов, который оказывается по межбюджетным трансфертам жителям других регионов, - говорит главный врач ОКБ №1 Игорь Трофимов.

Несмотря на свою высокотехнологичность такая помощь за счет грамотного финансирования сегодня доступна любому жителю Свердловской области. Деньги идут из ТФОМСА, а также местного и федерального бюджетов. Таким образом, потребность жителей региона в ВМП сегодня закрыта на 100% . При этом, лишь малую долю пациентов приходится отправлять на лечение в другие регионы и Москву. Большая часть ситуаций решается местными врачами.

Нет и проблем с квотами, главное, чтобы пациент обратился за помощью вовремя, говорят медики. А для этого важна профилактика и плановая диспансеризация.

Такая помощь очень важна не только для взрослых, но и для детей. Например, сегодня в регионе сделано больше 200 операций по пересадке костного мозга детям, в Москву для этого никого отправлять не пришлось.

- Свердловская область традиционно занималась этим направлением. Это командные способ лечения. Тут важны глубокие знания, навыки, материальные ресурсы и слаженность действий, - говорит заместитель главного врача по детской онкологии и гематологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» Лариса Фечина.

Общение прошло в формате дискуссииФото: Галина Соловьева

Важна помощь благотворителей

Если государство полностью обеспечивает высокотехнологичную медицинскую помощь, то возникает вопрос: почему в обществе так много говорят о необходимости благотворительной помощи в этом вопросе.

Такая помощь действительно очень важна. Государство лечит, но ведь нужно оплачивать переезды, реабилитацию и оборудование для нее. Тут и приходят на помощь благотворители.

- Так поступают во всех цивилизованных странах. Есть программа государственных гарантий, на что могут быть потрачены бюджетные деньги. Все остальное берут на себя благотворительные фонды, с которыми мы работаем, - говорит Лариса Фечина.

Страхование – главный инструмент пациента

Медики утверждают, что ничего сложного для получения ВМП нет. В очередь можно встать за один день. А если что-то пошло не так, и медики по своему незнанию не дают возможность сделать это, то любовь обладатель медицинского полиса должен позвонить в страховую компанию, либо обратиться к вышестоящему руководству в медицинской организации.

- Есть приказ Минздрава. Для того, чтобы специалисты были в курсе этого документа, они доводятся до главных врачей. Поэтому, если врач, к которому пациент обратился за получением такой помощи, не в курсе – идите к заведующему отделением, к главному врачу. Вопрос все равно решится, - говорит Татьяна Чадова.

Пациенту назначат обследование, по итогам которого будет принято решение – какая именно помощь нужна в конкретном случае. Кстати, если человеку пришлось потратить собственные средства на диагностику – их ТФОМС поможет вернуть в досудебном или судебном порядке.

- По квотам проблем нет. По нормативам, меньше помощи оказывать нельзя, а вот больше - можно. Этим путем мы и идем, - говорят медики.

Деловая пятница с "Комсомолкой" позволяет разобраться в наболевших проблемахФото: Галина Соловьева

Кстати, врачи заинтересованы в том, чтобы вести наблюдение пациентов и поддерживать их здоровье на высоком уровне.

- Например, все дети, которые получили ВМП, мы их отслеживаем до 18 лет, даже тех, кого оперировали в Москве. Ведь это все равно наши дети, - говорит Наталья Цап, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детской хирургии Уральского государственного медицинского университета.

Отметим, что каждый случай оказания высокотехнологичной медицинской помощи обходится в сумму от 60 тысяч до 1,5 миллионов рублей. И у государства эти деньги есть. Главное для пациента – не тянуть с болезнью и обращаться к медикам за помощью вовремя.