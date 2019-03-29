Двух подростков в Дегтярске подозревают в убийстве взрослого мужчины

Очевидцы сообщают о преступлении, совершенном двумя подростками в Дегтярске. Так, по информации, появившейся в социальных сетях, мальчик и девочка 15 и 17 лет вдвоем жестоко избили 31-летнего мужчину. От травм пострадавший скончался.

– Они убили его из-за денег, хотели забрать все, что есть, – сообщает один из друзей подозреваемых. – Ребята из коррекционной школы. Они ему ребра сломали.

Тело мужчины было найдено на стадионе еще 28 марта. В областном полицейском главке и Следственном комитете обещали прокомментировать случившееся позже.