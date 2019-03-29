2019-03-29T15:19:42+03:00
Происшествия

Двух подростков в Дегтярске подозревают в убийстве взрослого мужчины

Его тело было обнаружено на стадионе
Олег Галимов
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По предварительной информации, подозреваемым 15-17 лет. Фото: социальные сетиПо предварительной информации, подозреваемым 15-17 лет. Фото: социальные сети
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Очевидцы сообщают о преступлении, совершенном двумя подростками в Дегтярске. Так, по информации, появившейся в социальных сетях, мальчик и девочка 15 и 17 лет вдвоем жестоко избили 31-летнего мужчину. От травм пострадавший скончался.

– Они убили его из-за денег, хотели забрать все, что есть, – сообщает один из друзей подозреваемых. – Ребята из коррекционной школы. Они ему ребра сломали.

Тело мужчины было найдено на стадионе еще 28 марта. В областном полицейском главке и Следственном комитете обещали прокомментировать случившееся позже.

Погибшему мужчине был 31 год. Фото: социальные сети

Погибшему мужчине был 31 год. Фото: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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