2019-03-29T13:57:00+03:00
Общество

Руководители российских компаний проводят по семь встреч в день

Причем встреч с клиентами — в среднем по статистике лишь две, остальное — собрания с коллегами или переговоры с партнерами
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Фото: предоставлено компанией "Манго Телеком"Фото: предоставлено компанией "Манго Телеком"
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Высокая мобильность менеджмента означает прирост в эффективности, но удаленная работа может негативно сказаться на качестве управленческих решений, выяснил опрос российских предпринимателей.

Часто руководитель не обладает достоверными данными о текущих процессах в его компании или инструментами, чтобы удаленно управлять работой с необходимой эффективностью. Это обстоятельство руководители и владельцы предприятий чаще всего называют значимой преградой для работы вне офиса, пишут аналитики «Манго Телеком».

Этот оператор специализируется на бизнес-коммуникациях и изучает бизнес-практики, чтобы совершенствовать свои сервисы, пояснили в пресс-службе. Статистику «Манго Телеком» представил в рамках презентации нового функционала своего контакт-центра — инструментов удаленного контроля эффективности персонала служб продаж и клиентского сервиса.

Итак, как выяснилось, не менее трети рабочего времени менеджеры проводят на различных встречах, до 7 часов в неделю посвящают деловым завтракам, обедам и ужинам.

За день проводится порядка 5-7 переговоров, причем встреч с клиентами — в среднем по статистике лишь две, остальное — собрания с коллегами или переговоры с партнерами.

Справка «КП»

«Манго Телеком» изучает клиентские кейсы на основе реальных бизнес-практик. Сервисами Mango Office (16+) пользуются более 45 тысяч компаний, оператор предоставляет коммуникационные инструменты предприятиям всех основных отраслей и при разработке своих решений тесно сотрудничает с представителями разных сфер — от торговли и строительства до финансовых и медицинских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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