Хоккейный клуб «Уральский трубник» впервые за свою историю завоевал бронзовую медаль на чемпионате России

Накануне спортсмены вернулись из Иркутска, одержав победу в решающем матче с командой «Байкал-Энергия» со счетом 7:2 и завоевав бронзовую медаль, которая стала лучшим достижением в истории клуба.

Студентам представился уникальный шанс пожать руку своим кумирам

С успешным завершением сезона хоккеистов поздравили болельщики. Они встретили своих кумиров в аэропорту «Кольцово», в зале прилета собрались несколько десятков фанатов. Среди них - немало студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Именно завод стоял у истоков создания ХК «Уральский трубник». В 1937 году клуб был образован из команды сотрудников предприятия.

Прямо в аэропорту болельщики берут автографы у призеров чемпионата, на фото – Алексей Жеребков, главный тренер хоккейного клуба «Уральский трубник»

Группа ЧТПЗ с 2007 года является спонсором хоккейного клуба «Уральский трубник» и реализует программу по развитию детского и юношеского спорта в Первоуральске. За это время в городе создано более 10 дворовых клубов, где занимаются порядка 300 юных хоккеистов. Ежегодно компания направляет более 2,2 млн рублей на поддержку детского хоккея с мячом, а также систематически обновляет инвентарь, участвует в реконструкции спортивных площадок. Лучшие воспитанники поступают в детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) «Уральский трубник», становясь кадровым резервом хоккейного клуба. Благодаря действующей программе развития детского дворового спорта, значительно увеличился уровень мастерства юных хоккеистов, многие дети увлеклись этой игрой, стали регулярно заниматься спортом.

В «Кольцово» поддержать спортсменов приехало несколько десятков человек, поклонники бенди устроили теплую встречу уральским хоккеистам

С исторической медалью спортсменов поздравил Александр Федоров, акционер Группы ЧТПЗ, президент хоккейного клуба «Уральский трубник».

– Группа ЧТПЗ более 10 лет поддерживает развитие хоккея с мячом в Первоуральске. За это время программа охватила около 6 тысяч юных спортсменов, и мы можем гордиться тем, что сегодня более половины игроков «Уральского трубника» являются выпускниками дворовых клубов и ДЮСШ. Поздравляю каждого из вас с достойным результатом и желаю новых рекордов и побед! – сказал акционер Группы ЧТПЗ, президент хоккейного клуба «Уральский трубник» Александр Федоров.

Студентка Образовательного центра Группы ЧТПЗ Яна Репина с вратарем команды Артемом Прохоровым

Команда «Уральский Трубник» основана в январе 1937 года под названием «Металлург Востока» на Первоуральском новотрубном заводе. В 1965 году получила название «Уральский Трубник». За всю историю команды, самым высшим ее достижение было 4 место в чемпионате СССР в двух чемпионатах 1962/1963 и 1963/1964 гг.