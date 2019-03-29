«Мобильные рекорды»: в каких местах города Екатеринбурга растет потребление интернета?

Торговые и деловые центры, аэропорт – места, где ежедневно екатеринбуржцы ставят новые «мобильные рекорды». Как на это реагируют операторы, чтобы обеспечить растущие потребности жителей столицы Урала в высоких скоростях – в нашем материале.

Мобильный оператор Tele2 реализует в Свердловской области проект по развитию сети скоростного мобильного интернета. В Екатеринбурге, где сеть 4G запущена три года назад, оператор особое внимание уделяет местам деловой активности и отдыха горожан и гостей города.

Проекты по улучшению качества покрытия сети реализованы в Президентском центре Б. Н. Ельцина, международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», торгово-развлекательных центрах «Алатырь», «Глобус» и «Гринвич».

Строительство базовых станций в крупных городах, где уже давно предоставляются услуги связи, ведется операторами для того, чтобы поддерживать высокое качество предоставляемых услугФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня торговые центры перестали быть только местами, где совершаются покупки, посетители ходят туда, чтобы отдохнуть и развлечься – поэтому растут запросы в качественном высокоскоростном мобильном интернете. В торговых центрах жители посещают кафе, кинотеатры и парки развлечений, в которых хочется фотографироваться и делиться фотографиями в социальных сетях.

Еще одно направление работы – это логистические узлы города. Технические специалисты компании Tele2 реализовали проект по строительству indoor-базовых станций в международном аэропорту «Кольцово», обеспечивающим связь внутри здания. Ежегодно аэропорт фиксирует рост пассажиров, так в 2018 году «Кольцово» обслужил 6 млн 103 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем в 2017 году. Сейчас клиенты компании, отправляясь в рейсы, могут провести время «онлайн», используя все возможности мобильного интернета.

При планировании строительства сети компания использует инструменты Big Data. Анализ данных позволяет спрогнозировать рост нагрузки на конкретную базовую станцию и поставить дополнительное оборудование до того, как растущая нагрузка скажется на качестве для абонентов или наоборот выявить новые маршруты перемещения. В компании отмечают, что такой подход позволяет приоретизировать строительство там, где услуги больше всего нужны абонентам.

Торговые и деловые центры, аэропорт – места, где ежедневно екатеринбуржцы ставят новые «мобильные рекорды»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство базовых станций в крупных городах, где уже давно предоставляются услуги связи, ведется операторами для того, чтобы поддерживать высокое качество предоставляемых услуг. Растет трафик передачи данных, клиенты с каждым днем скачивают все больше. Например, объем потребляемого интернет-трафика Tele2 в регионе увеличился за год на 60%, среднее потребление на одного абонента выросло на 45%.

При этом, Tele2 развивает как существующую сеть, так и строит сеть в новых населенных пунктах. Так, например, количество объектов связи с поддержкой 4G в регионе выросло в прошлом году в 2,3 раза. Сегодня услуги высокоскоростного мобильного интернета Tele2 стали доступны жителям 113 населенных пунктов Свердловской области – это 83% населения области. Количество объектов связи с поддержкой 3G увеличилось в регионе с начала года на 34%. Покрытие сети 3G населения в Свердловской области сегодня составляет 95%. Голосовые услуги связи доступны для 97% жителей региона.