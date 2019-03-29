2019-03-29T13:57:00+03:00
Происшествия

Уральские следователи проверяют, из-за чего на борту самолета, летевшего в Турцию, загорелось кресло

По предварительной информации, его поджег один из пассажиров
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Несмотря на ЧП на борту, самолет продолжил свой полет в Анталью.Несмотря на ЧП на борту, самолет продолжил свой полет в Анталью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральские следователи заинтересовались инцидентом, случившимся на борту самолета, который 26 марта летел из Екатеринбурга в Анталью. По информации очевидцев, во время полета в салоне загорелась обшивка кресла. Якобы ее поджег один из пассажиров с помощью зажигалки.

– Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, – сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что сам самолет после инцидента продолжил полет. Экипаж решил не возвращать его обратно в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Богдановиче покупатель помог поймать 40-летнего грабителя, стащившего из магазина водку
Жителя Алапаевска, напавшего на инспектора ГУФСИН, лишили свободы на два года
В Нижней Туре коммунальные компании задолжали своим работникам 4,7 миллиона
Полицейские Верхней Пышмы по кровавому следу нашли дом преступника, напавшего с ножом на человека
Банк УРАЛСИБ получил награду премии Finaward 2018 за инновации в развитии электронных сервисов
Из Екатеринбурга вывезли за ночь 1,5 тысячи тонн снега
В Нижнем Тагиле начинают тестировать казанскую систему очистки воды
В мэрии Екатеринбурга сделали видеоинструкцию по записи детей в летние лагеря
Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2»
В Екатеринбурге скончался известный протоиерей Владимир Зязев
СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»
В Екатеринбурге будут судить за угон «любителей» отечественных автомобилей
В Екатеринбурге построят новую развязку у концерна «Калина»
Екатеринбургские биатлонистки взяли золото и бронзу на чемпионате России
19-летнего жителя Новой Ляли, который бросал шпалы перед идущим поездом, могут лишить свободы на два года