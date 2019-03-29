Уральские следователи проверяют, из-за чего на борту самолета, летевшего в Турцию, загорелось кресло

Уральские следователи заинтересовались инцидентом, случившимся на борту самолета, который 26 марта летел из Екатеринбурга в Анталью. По информации очевидцев, во время полета в салоне загорелась обшивка кресла. Якобы ее поджег один из пассажиров с помощью зажигалки.

– Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, – сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что сам самолет после инцидента продолжил полет. Экипаж решил не возвращать его обратно в Екатеринбург.