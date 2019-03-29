Уральские следователи проверяют, из-за чего на борту самолета, летевшего в Турцию, загорелось кресло
По предварительной информации, его поджег один из пассажиров
Несмотря на ЧП на борту, самолет продолжил свой полет в Анталью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские следователи заинтересовались инцидентом, случившимся на борту самолета, который 26 марта летел из Екатеринбурга в Анталью. По информации очевидцев, во время полета в салоне загорелась обшивка кресла. Якобы ее поджег один из пассажиров с помощью зажигалки.
– Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, – сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Добавим, что сам самолет после инцидента продолжил полет. Экипаж решил не возвращать его обратно в Екатеринбург.
ИСТОЧНИК KP.RU