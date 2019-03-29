В Качканаре поезд разрезал мужчину, застрявшего на путях в КамАЗе

На территории Качканарского горно-обогатительного комбината произошла смертельная авария. На железнодорожных путях поезд столкнулся с длинномером КамАЗом и переехал водителя. Погибшим оказался 29-летний сотрудник подрядной организации Роман Бронников.

Фото: соцсети

Как рассказали «Комсомолке» в СУ СКР по Свердловской области, КамАЗ пересекал пути в неположенном месте и застрял. Погибший каким-то образом попал под поезд. Следователи уже осмотрели место происшествия и уже опрашивают очевидцев.

КамАЗ смяло от удара поезда. Фото: соцсети

Друзья Романа рассказали, что он находился в кабине грузовика-манипулятора.

- Двигаясь задним ходом, машину протаранил состав. Рома выпрыгнул из манипулятора и попал под думпкар, это вагон-самосвал для сыпучих грузов. Его напарник выжил, - рассказывают знакомые погибшего.

Роман работал на подрядную организацию. Фото: соцсети

На самом предприятии отметили, что также проведут служебную проверку.