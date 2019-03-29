2019-03-29T08:38:05+03:00
Происшествия

Укусы рук и ног: на Урале бродячая собака напала на детей

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» [видео]
Олег Галимов
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Мать пострадавшего мальчика уже бьет тревогу в социальных сетяхМать пострадавшего мальчика уже бьет тревогу в социальных сетяхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде двое детей подверглись нападению бродячей собаки во время катания на горке. Все произошло во дворе дома № 35 по улице Российской. На видео с камер видеонаблюдения видно, как дворняга гоняется за ребенком и несколько раз хватает его за руки и ноги.

Инцидентом уже заинтересовались следователи СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Силовики считают, что ребенок мог пострадать из-за ненадлежащего отлова собак.

- По предварительным данным следствия, одному из детей причинены укусы рук и ног, причем на ноге наложены швы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных и недопущение подобных фактов. Для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза.

В Ревде бродячая собака напала на ребенка.Видео: Екатерина Балеевских! другой источник

Мать пострадавшего мальчика Екатерина Балеевских уже бьет тревогу в социальных сетях и предупреждает горожан об опасности.

- Будьте бдительны! По городу бегает собака: помесь овчарки с дворнягой, окрас черно-рыжая, с ошейником. Покусала сына. Руки, ноги искусаны. На ноге наложены швы. Это пятый случай за сегодняшний день. Огромная благодарность мужчине, который проезжал мимо на машине и отпугнул ее, - пишет Екатерина.

Стоит отметить, что два года назад в уральской деревне Пальмино две собаки загрызли 7-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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