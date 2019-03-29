Укусы рук и ног: на Урале бродячая собака напала на детей
В Ревде двое детей подверглись нападению бродячей собаки во время катания на горке. Все произошло во дворе дома № 35 по улице Российской. На видео с камер видеонаблюдения видно, как дворняга гоняется за ребенком и несколько раз хватает его за руки и ноги.
Инцидентом уже заинтересовались следователи СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Силовики считают, что ребенок мог пострадать из-за ненадлежащего отлова собак.
- По предварительным данным следствия, одному из детей причинены укусы рук и ног, причем на ноге наложены швы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных и недопущение подобных фактов. Для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза.
В Ревде бродячая собака напала на ребенка.Видео: Екатерина Балеевских! другой источник
Мать пострадавшего мальчика Екатерина Балеевских уже бьет тревогу в социальных сетях и предупреждает горожан об опасности.
- Будьте бдительны! По городу бегает собака: помесь овчарки с дворнягой, окрас черно-рыжая, с ошейником. Покусала сына. Руки, ноги искусаны. На ноге наложены швы. Это пятый случай за сегодняшний день. Огромная благодарность мужчине, который проезжал мимо на машине и отпугнул ее, - пишет Екатерина.
Стоит отметить, что два года назад в уральской деревне Пальмино две собаки загрызли 7-летнюю девочку.
ИСТОЧНИК KP.RU