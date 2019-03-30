2019-03-30T17:04:05+03:00
Происшествия

«Вылетела на встречку из-за ямы»: житель Екатеринбурга ищет свидетелей страшного ДТП, в котором погибла его жена

В тот роковой день Анастасия ехала к родителям в Талицу
Олег Галимов
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От удара Анастасия скончалась на месте. Фото: предоставлено мужем погибшейОт удара Анастасия скончалась на месте. Фото: предоставлено мужем погибшей
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В прошлое воскресенье на трассе ЕкатеринбургТюмень в лобовую столкнулись Opel Corsa и Газель. По данным ГИБДД, легковушка пересекла сплошную и выехала на встречную полосу. Анастасия Решетникова, водитель иномарки, скончалась на месте. Теперь ее супруг Александр ищет свидетелей аварии. Он не верит, что его жена могла на ровном месте вылететь под грузовик.

От легковушки осталась лишь груда металла. Фото: предоставлено мужем погибшей

От легковушки осталась лишь груда металла. Фото: предоставлено мужем погибшей

- В тот день вся дорога была в ямах, - рассказывает «КП» Александр. – Моя жена за рулем больше 6 лет, постоянно ездила как по городу, так и по трассе. В тот день она поехала к родителям в Талицу. О смерти Насти я узнал от следователя – он взял трубку, когда я позвонил ей.

По словам Александра, уже на следующий день в радиусе двух километров все ямы были заделаны.

Сразу после аварии все ямы на трассе заделали. Фото: предоставлено мужем погибшей

Сразу после аварии все ямы на трассе заделали. Фото: предоставлено мужем погибшей

- У нашего Opel заднее колесо помято, и колпак отлетел, машина явно попала в яму, после чего ее занесло. Думаю, что именно из-за ямы она вылетела на встречку. Кроме того, в тот день водитель «Газели» перевозил холодильное оборудование. Автомобиль явно был перегружен, но по документам груза - не больше тонны. Следователь сказал, что не будет заводить уголовное дело, несмотря на то, что моя жена погибла, - добавил Александр.

От удара Газель перевернулась. Фото: предоставлено мужем погибшей

От удара Газель перевернулась. Фото: предоставлено мужем погибшей

Если вы были свидетелем этой аварии или случайно засняли его на видео, сообщите нам на почту kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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