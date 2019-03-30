Жена ушла и забрала детей: на Урале инспектор ГИБДД пытался покончить собой

Сегодня Национальная служба санитарной авиации сообщила о 32-летнем мужчине, которого экстренно доставили из уральского поселка Шаля в Екатеринбург. Причиной госпитализации стало огнестрельное ранение в грудь.

Сейчас мужчина находится под присмотром врачей Областной клинической больницы № 1. Наша редакция заинтересовалась произошедшим и обратилась за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

Выяснилось, что пострадавшим оказался местный инспектор ГИБДД, который пытался покончить с собой после того, как от него вместе с двумя детьми ушла жена.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

- История, о которой идет речь, относится к категории семейно-бытовых ЧП среди личного состава, - пояснил полковник Горелых. - Она произошла 28 марта. На место происшествия с целью установления точных и подробных обстоятельств случившегося, помимо сотрудников территориального ОВД, выезжали представители руководства кадровой службы регионального полицейского главка. Инспектор ГИБДД в настоящее время находится в больнице, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь и предпринимают комплекс мер, направленных на спасение его жизни. Еще раз отмечу, что попытка суицида не связана с исполнением служебных обязанностей. На момент выстрела, произведенного из официально зарегистрированного ружья, прапорщик полиции из ДПС находился в состоянии бракоразводного процесса со своей супругой, которая с двумя несовершеннолетними детьми в последнее время проживала отдельно.

Официальный представитель главка полиции также добавил, что по данному факту назначена и проводится служебная проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение.