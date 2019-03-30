В Свердловской области задержали пенсионера, который убил внука и похитил двух малышей

В Свердловской области задержали 67-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двухлетнего внука. Кроме того он похитил старших братьев мальчика 5 и 7 лет. Следственный отдел по городу Заречному уже возбудил уголовные дела статьям «Убийство малолетнего» и «Похищение двух заведомо несовершеннолетних».

- По предварительным данным следствия, днем 29 марта во дворе частного жилого дома на улице Гагарский Ключ в деревне Гагарке городского округа Заречный обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Также установлено, что из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Чтобы задержать убийцу полицейские объявили план «Перехват» и задержали мужчину, когда он пытался скрыться вместе с детьми на своей легковушке

- Местонахождение разыскиваемого установлено сотрудниками полиции на территории города Кушвы. Мужчина с признаками алкогольного опьянения передвигался на своем автомобиле Lada Granta. Дети 5 и 7 лет, к счастью, живы и здоровы, они находились в салоне машины задержанного, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас пенсионера допрашивают силовики, за совершенные преступления мужчине грозит пожизненный срок в тюрьме.

Добавим, что накануне в другом уральском городе – Дегтярске 16-летний школьник убил 31-летнего мужчину.