2019-03-30T08:43:21+03:00
Происшествия

В Свердловской области задержали пенсионера, который убил внука и похитил двух малышей

Его поймали пьяным за рулем Lada Granta
Олег Галимов
Поделиться:
Ему грозит пожизненный срокЕму грозит пожизненный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области задержали 67-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двухлетнего внука. Кроме того он похитил старших братьев мальчика 5 и 7 лет. Следственный отдел по городу Заречному уже возбудил уголовные дела статьям «Убийство малолетнего» и «Похищение двух заведомо несовершеннолетних».

- По предварительным данным следствия, днем 29 марта во дворе частного жилого дома на улице Гагарский Ключ в деревне Гагарке городского округа Заречный обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Также установлено, что из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Чтобы задержать убийцу полицейские объявили план «Перехват» и задержали мужчину, когда он пытался скрыться вместе с детьми на своей легковушке

- Местонахождение разыскиваемого установлено сотрудниками полиции на территории города Кушвы. Мужчина с признаками алкогольного опьянения передвигался на своем автомобиле Lada Granta. Дети 5 и 7 лет, к счастью, живы и здоровы, они находились в салоне машины задержанного, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас пенсионера допрашивают силовики, за совершенные преступления мужчине грозит пожизненный срок в тюрьме.

Добавим, что накануне в другом уральском городе – Дегтярске 16-летний школьник убил 31-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Не первая убитая подружка: сын адвоката зарезал свою невесту на глазах у четырехлетнего ребенка
Главный свидетель трагедии - маленький мальчик, который с помощью планшета рассказал бабушке о резне в квартире. Но родственники ребенка боятся, что преступника признают невменяемым
Новости 24
В Екатеринбург на вертолете санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением
На Химмаше 50-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть
На Урале два ребенка незаметно сбежали из садика
В Екатеринбурге собутыльники подожгли квартиру
Мэр Екатеринбурга предложил провести конкурс по благоустройству Плотинки
Ксения Собчак о скандале с Марией Кожевниковой: «Чтобы попасть в Госдуму, должно быть что-то помимо съёмок в сериалах»
В администрации Екатеринбурга вызвали «скорую» для 80-летней пенсионерки
На улице Крауля из горящего девятиэтажного дома эвакуировали четырех человек
Правительство региона купит 60 подносов за полмиллиона рублей
В столице Урала три парня похитили 14 автомобилей
Женщину, на День защитника Отечества забившую соседку поленом, могут лишить свободы на 15 лет
В Богдановиче покупатель помог поймать 40-летнего грабителя, стащившего из магазина водку
Жителя Алапаевска, напавшего на инспектора ГУФСИН, лишили свободы на два года
В Нижней Туре коммунальные компании задолжали своим работникам 4,7 миллиона
Полицейские Верхней Пышмы по кровавому следу нашли дом преступника, напавшего с ножом на человека
Банк УРАЛСИБ получил награду премии Finaward 2018 за инновации в развитии электронных сервисов
Из Екатеринбурга вывезли за ночь 1,5 тысячи тонн снега
В Нижнем Тагиле начинают тестировать казанскую систему очистки воды
В мэрии Екатеринбурга сделали видеоинструкцию по записи детей в летние лагеря
Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2»
В Екатеринбурге скончался известный протоиерей Владимир Зязев
СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»
В Екатеринбурге будут судить за угон «любителей» отечественных автомобилей
В Екатеринбурге построят новую развязку у концерна «Калина»
Екатеринбургские биатлонистки взяли золото и бронзу на чемпионате России
19-летнего жителя Новой Ляли, который бросал шпалы перед идущим поездом, могут лишить свободы на два года