2019-03-28T17:35:49+03:00
Общество

Проверка слуха: Екатеринбург вошел в топ городов по качеству уборки снега

Мнение горожан отличается от мнения участников опроса
Лев ИСТОМИН
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Возле магазинов снег убирали, но недалекоВозле магазинов снег убирали, но недалекоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург попал в топ рейтинга по качеству уборки городских дорог от снега в завершающийся сезон. Всего были опрошены жители 48 российских мегаполисов, где людей спрашивали о чистке дворов и придомовых территорий, автомобильных дорог и оперативности уборки снега.

Уральская столица в списке агентства Domofond.ru оказалась на 6 месте, уступив только Сургуту, Тюмени, Перми, Мурманску и Красноярску.

Весной небольшой снегопад превращал проезжую часть в грязное месиво Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной небольшой снегопад превращал проезжую часть в грязное месивоФото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга поспешили прокомментировать результаты опроса, заверив читателей в том, что глава города лично держит на контроле вопросы уборки снега, а к концу марта службы благоустройства вывезли с городских улицы более 1 миллиона тонн снега.

Однако у жителей города, которые на протяжении последних двух месяцев звонили в редакцию «Комсомолки» или общались с ними лично, мнение об уборке снега в Екатеринбурге отличается от тех, кто принял участие в опросе.

- Вот смотрите, я живу в цыганском поселке на ВИЗе, на улице Котовского. Нас Высокинский обещает снести с 2013 года. Но ведь пока не снесли, тут живут люди, и они ходят по дорогам. После снегопадов грейдеры часть снега сгребли на обочины проезжей части, сейчас все это тает – утром гололед, а днем – грязь. И никакие пылесосы «Джонстон» до нас не добираются, - рассказывает екатеринбуржец Алексей Гладков.

Дворники с завидной регулярностью выкидывают снег не на газон, а под ноги пешеходам

Дворники с завидной регулярностью выкидывают снег не на газон, а под ноги пешеходам

Ненамного лучше ситуация во дворах на ВИЗе: бабушки возле подъезда дома № 4 по улице Металлургов в голос говорят о снеге, который во дворе сгребли к обочине. За горой грязного снега – площадки детского сада. Теперь часть грязи стекает туда, а часть – на проезд вдоль домов.

- Это мы переживем, каждый год так. Но вот когда вся эта жижа с утра замерзает, трудно ходить. У нас же тут скат в сторону Токарей, получается ледяная горка. И никто ничем даже не посыпает. А все потому, что снег вовремя не вывезли, - говорит Алевтина Васильевна.

По словам жителей дома №15 по бульвару Культуры, в центре города и на основных магистралях снег убран, но на второстепенных улицах грязь, наледь и горы снега остаются.

Горожане за зиму привыкли к снежной каше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане за зиму привыкли к снежной кашеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас, конечно, уже ходить можно, но вспомните, что творилось зимой – на широком бульваре Культуре были узенькие тропочки, которые не убирались по несколько дней, по Машиностроителей идет в сторону метро – гололед и неубранные пешеходные дороги. Видимо в других городах еще хуже, если нас в каком-то рейтинге хвалят, - говорит Георгий с Уралмаша.

Жители города надеются, что администрация Екатеринбурга грамотно организует месячник чистоты и к майским праздникам город преобразится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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