Оператор коллтрекинга предлагает опробовать свой сервис при помощи бонуса на рекламу

Оператор профессиональных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» предлагает уральским предприятиям опробовать инвентарь коллтрекинга при помощи специального бонуса на интернет-рекламу. После подключения коллтрекинга клиент оператора получит 6000 рублей на размещение контекстной рекламы в «Яндекс.Директ».

- Эта акция может быть интересна компаниям, которые только открывают для себя продвижение в интернете и пока не уверены в своих силах. Бонусы позволят разобраться в канале и поэкспериментировать с контекстом, при этом полностью контролируя результат с помощью коллтрекинга, — рассказали в «Манго Телеком».

Акция действует следующим образом: лицевой счет на рекламной площадке нужно пополнить на 2 тысячи рублей и далее активировать промокод, который предоставит «Манго Телеком». Код увеличит доступный остаток до 8 тысяч рублей.

Коллтрекинг Mango Office представлен в 2017 году, в том же году сервис был отмечен премией отраслевого издания ComNews как наиболее точный.

Полностью условия акции описаны на сайте оператора. Она действует до конца марта.

Справка КП

Коллтрекинг — аналитический инструмент, при помощи которого можно оценить эффективность рекламы по объему поступивших с нее телефонных звонков. Современные сервисы коллтрекинга работают не только для оффлайновых каналов продвижения (печатная и наружная реклама, ТВ, радио), но и в интернет-маркетинге. Для этого используется механика, когда каждому посетителю сайта демонстрируется уникальный телефонный номер, по звонку на этот номер посетитель однозначно идентифицируется и отслеживается история его действий.