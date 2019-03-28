ВИЗ-Сталь продолжает совершенствовать качество металлопроката

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к оснащению прокатных станов цеха холодной прокатки системами управления планшетностью полосы для повышения качества поверхности металла.

Планшетность, то есть отсутствие «коробоватости» или «кромочной волнистости» на поверхности полосы, – важная потребительская характеристика металлопроката, от которой зависит качество нанесения электроизоляционного покрытия на последующих этапах производства трансформаторной стали.

Система планшетности полосы. Фото: пресс-служба холдинга

Станы оснастят системой роликов специальной конструкции, которые в процессе холодной прокатки будут фиксировать давление частей агрегатов по всей ширине полосы металла. Полученная информация поступит на пульт управления, после чего оператор сможет максимально точно отрегулировать настройку агрегата. На первом этапе корректировка параметров будет проходить в ручном режиме, далее этот процесс автоматизируют.

Объем инвестиций в проект составил 53 миллиона рублей.