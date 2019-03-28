Преподаватели устроили драку в екатеринбургском техникуме, где кадета изнасиловали шваброй

В екатеринбургском техникуме «Рифей» произошел очередной инцидент. Пьяное застолье преподавателей по случаю кадетских сборов закончилось массовой дракой. Примечательно, что в день ЧП учебное заведение посещал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

- Да, я был на сборах, - рассказал «Комсомолке» омбудсмен. – Это знаковое событие для детей. Очень жаль, что все так закончилось. Где алкоголь – там и беды.

Охранники «Рифея» вызвали полицию, чтобы разнять пьяных преподавателей, но большая часть из них убежала к приезду силовиков.

В «Рифее» готовят спасателей, пожарных. Фото: официальный сайт техникума

- Сообщение о драке возле «Рифея» в ОП № 13 поступило около двух часов ночи. На место происшествия выезжал наряд ППС. Четверо человек были задержаны и доставлены в отдел. Трое из них оказались потерпевшими, их направили на судмедэкспертизу для установления тяжести травм. Один из задержанных, тот, кто причинил им травмы, 1981 г. р. Ведутся поиск и опрос очевидцев. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Техникум на окраине города уже не в первый раз становится центром скандала. В ноябре прошлого года один из кадетов заявил о том, что его дважды изнасиловали шваброй.