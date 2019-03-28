Американская певица LP: «У меня дома целое святилище из моих маленьких копий, но я не чувствую себя знаменитой»

Короткие кудрявые волосы, черные джинсы, кожанка и ботинки. По правде, сказать, не сразу понимаешь, кто перед тобой - мужчина или женщина. Впрочем, модная американская исполнительница итальянского происхождения Лаура Перголицци, которая любит, когда её называют сокращенно LP, полюбилась меломанам по всему миру не только за оригинальный андрогинный образ, но и за песни. Лиричные, запоминающиеся, с глубоким смыслом. Её трек «Lost on you» взорвал все чарты и хит-парады.

LP каждый год выступает в России. На этот раз она прилетела в Екатеринбург в 27 марта. Певица нашла несколько минут в своем плотном графике, чтобы пообщаться с журналистами «КП».

На интервью артистка была очень веселой и общительной - много шутилаФото: Галина Соловьева

ОБОЖАЮ ВИД НА ИСЕТЬ

- Вы уже не первый раз в России. В вашем Instagram можно увидеть фото в шапке-ушанке, вы сравниваете свою семью с матрешками. Что вы еще знаете о русской культуре?

- Познакомиться с традициями России очень сложно. Ты прилетаешь, с самолета в отель, а из отеля сразу на концерт. Полностью ощутить русский колорит не выходит. Единственное, о чем я могу говорить - это люди. Жутко замечательные, дружелюбные и любящие. Еда в России тоже крутая. Я больше люблю морепродукты, но всё, что здесь пробовала, было очень вкусно. Например, борщ.

- Вы музыкант и, наверняка, приезжая в другую страну, обращаете внимание на традиционную музыку народа. Может, сидя на застольях с русскими друзьями, слышали нашу «Калинку-малинку» или «Ой, мороз-мороз»? Как вам русские народные песни?

- Я слышала традиционные русские песни на рождественской вечеринке, когда все заявились в костюмах, головных уборах и с прической, похожей на мою. Я заметила, что эти песни очень эмоциональные. Теперь я понимаю, почему русские фанаты наслаждаются моей музыкой, потому что я тоже вкладываю в неё свою душу.

LP в России сразу же познакомилась с главными атрибутами русской культурыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Многое в вашем творчестве и жизни связано с Россией. Записали трек «Day by day» с русским диджейским трио Swanky Tunes, да еще и тату со словом «любовь» на русском языке сделали. Откуда взялась такая неожиданная идея? Обычно, россияне тату на английском языке делают, но вот чтобы кириллица пользовалась популярностью у американцев...

- Вдохновение было абсолютно неожиданным. Когда я впервые приехала в Россию, не думала, что меня ждет что-то особенное. Я удивилась любви, которую подарили русские фанаты. За кулисами мне ребята из группы хотели сделать татуировку. И первое, что пришло в голову, было слово «любовь».

Пока LP ездит с гастролями, дома её ждет любимая собачкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Как вам у нас в Екатеринбурге. Всё же это Урал. Не боялись, что здесь медведи и мужики с балалайками по улицам ходят?

- У меня никаких особенных ожиданий не было, я ведь прилетала сюда ровно год назад. А вообще у каждого города, безусловно есть уникальный характер и что-то личное, своё. Мне очень нравится вид на вашу реку. Я даже прошлась по ней, было очень классно.

Я НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЗНАМЕНИТОЙ

- Вы очень продуктивная. Пишите песни не только для себя, но и для других исполнителей - Рианны, Кристины Агилеры и Шер. Как удается «не исписаться» и каждый раз находить, что и как сказать в каждой песне?

- Бывают песни, которые идут легко. А есть те, над которыми приходится работать очень много. Это долгий процесс, который я одновременно люблю и ненавижу. Когда не можешь подобрать нужные слова, это разбивает мне сердце. Но чем больше я пишу, тем легче справляться с такими моментами.

Иногда певица задумывалась, ненадолго уходя в себя, на очень скоро вновь начинала улыбатьсяФото: Галина Соловьева

- Вы писали песни для многих звезд, но они исполняли эти треки одни. А недавно вы записали совместный трек «N'oublie pas» с французской певицей Милен Фармер. Как вам дуэт с этой рыжеволосой красавицей?

- Я не работаю напрямую с исполнителями моих песен, но сотрудничество с Милен Фармер мне очень запомнилось. Она потрясающая женщина, истинная француженка. С ней было очень приятно и просто - мы записали две песни за один день. Вторая песня, если не ошибаюсь, должна выйти или уже вышла...

- Долгое время вы оставались в тени артистов, исполнявших ваши песни. Думали ли вы, что ваш трек «Lost on you» так выстрелит? И каково теперь чувствовать себя знаменитой?

- Становиться знаменитой никогда не было моей самоцелью. Счастливым можно быть и будучи адвокатом. Но что-то подобное не сделало бы лично меня счастливой. Поэтому я и занялась музыкой. Я не чувствую себя какой-то знаменитостью. Нужно просто относиться к этому спокойно и не зазнаваться.

LP накопила десятки своих мини-версий благодаря любви фанатовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Осознаете вы это или нет, но вы очень знамениты. У вас даже есть фотография с куклой - вашей уменьшенной версией. Фанаты подарили?

- Мне подарили её в аэропорту. А вообще я получаю их постоянно. У меня дома целое святилище, посвященное моей персоне. На прошлое Рождество мои маленькие куколки даже заменили игрушки на праздничной ели, всё вокруг было увешено мной.

- Чем вас еще удивляли фанаты?

- Однажды со мной случилась особенная история, связанная с куклами. После концерта в Америке ко мне подошла женщина из Швейцарии и сказала, что дома у нее умерла собака. Бедняжке было очень грустно, но она поняла, что раз оказалась моем концерте, то это какой-то знак. Она связалась с кукольником из России, и он сделал для меня куклу моей собачки - Oрсон получился один в один. Такие же глаза, шерсть... Каждая частичка тела. Просто удивительно!