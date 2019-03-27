Табачок из тени: как омские дельцы продают табак без уплаты налогов

«Табачные короли» из Омска придумали оригинальную схему продажи товара, которая за счет экономии на налогах позволяет зарабатывать огромные деньги, сообщает портал "Росбалт".

Бизнес предполагает ликвидацию юридических лиц, как только они попадают в поле зрения налоговой службы. Такая схема позволяет коммерсантам продавать сигареты без уплаты налогов и получить более 42 рублей прибыли с каждой пачки, пишет «Росбалт».

Этой схемой пользуется компания «ЮТФ», принадлежащая семье предпринимателя из Омска. Производятся и продаются сигареты через разветвленную цепочку юридических лиц.

По данным ассоциации Табакпром, в 2018 году «ЮТФ» произвела 323 миллиона штук сигарет из более чем 238 миллиардов, которые составляют весь табачный рынок. По словам экспертов, эта статистика не отражает весь объем поставок компании, и «ЮТФ» может претендовать на 2,5 рынка.

Больше всего контрафакта – в Магнитогорске, на втором месте – столица региона ЧелябинскФото: Алексей БУЛАТОВ

Как работает «схема»

В конце прошлого года калининградские судебные приставы пришли с проверкой на склад табачной продукции «ЮТФ» в городе Багратионовск. Там правоохранители обнаружили 12,6 миллиона пачек сигарет на сумму в 1,3 миллиарда рублей. Прошлым летом приставы уже арестовывали 3,6 миллиона пачек сигарет произведенные «ЮТФ» на 350 миллионов рублей. Большую часть долга компания выплатила тогда практически сразу же.

Вопросы налоговиков вызвала схема, по которой работает компания, пишет «Росбалт». Цепочка работала так. Сначала создается юридическое лицо со специализацией на производстве табака. Оно покупает акцизные марки, которые передаются другой компании, на которую оформлено производство сигарет. Эта контора выпускает сигареты с наклеенными акцизными марками. Продажей готового товара занимался сам производитель, либо дистрибьютор. Фирма, закупившая акцизные марки, ликвидируется. В итоге налоговые органы остаются ни с чем, потому что предъявлять претензии по факту не к кому.

– Поскольку закон не запрещает передавать марки, формально эта схема выглядит легальной, – говорит руководитель информагентства «Русский табак» Максим Королев. – Проблема только в том, что бюджет недополучает налоги. Но это вина регуляторов, которые не ввели ограничение на движение марок.

По данным исследования компании Nielsen, которое проводилось в конце прошлого года, часть сомнительной продукции сбывается на рынке Челябинской области. Больше всего контрафакта – в Магнитогорске, на втором месте – столица региона Челябинск. Всего же в стране доля нелегальных сигарет в прошлом году выросла вдвое до отметки в 8,4%. Из-за теневой торговли федеральный бюджет в 2018 году потерял больше 60 миллиардов рублей в виде налоговых поступлений.