2019-03-27T18:15:45+03:00
Общество

«Дикая традиция»: за храм святой Екатерины заступился бард Александр Новиков

Певец провел исторические аналогии с недавним прошлым
Лев ИСТОМИН
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Бард выступил за строительство храмаБард выступил за строительство храмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается спор по поводу строительства нового храма святой Екатерины на площади возле театра Драмы. Среди сторонников собора оказались Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Вячеслав Бутусов и Владимир Шахрин. Сегодня к ним присоединился бард Александр Новиков, который выразил свою позицию в Facebook.

- Опять поделились на сторонников и противников. Дикая традиция? Во времена строительства Храма на месте расстрела семьи Романовых было то же самое. Не только в миру, но и во власти. Но сторонников было больше, Храм построен, и ни у кого сегодня в мыслях нет противиться этому или охаивать. С храмом в честь святой Екатерины случится то же самое, - говорит Александр Новиков.

Также бард рассказал историю, которая произошла с ним недавно. На ужине в резиденции в присутствии митрополита Кирилла певец сказал, что написал песню и попросил прочитать стихотворение.

- Прочел стоя. Не стану пересказывать общее впечатление, но одно упомяну: Владыко растрогался, попросил подписать текст стихотворения с пожеланием и благословил, - говорит бард, уточняя, что эта песня сделает больше, чем все пересуды и агитации на отказ от строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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