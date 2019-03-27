2019-03-27T12:16:04+03:00
Общество

До 40 % рекламных бюджетов расходуется напрасно

Чтобы больше продавать, нужно не больше рекламы, а больше аналитики
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Фото: официальная группа в ВК "Digitale"Фото: официальная группа в ВК "Digitale"
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«Отец рекламы» Дэвид Огилви говорил: «Половина моих затрат на рекламу расходуется впустую. Только вот я не знаю, какая половина». И эта истина до сих пор вполне справедлива, подтвердили на площадке форума Digitale эксперты рекламной отрасли.

Хотя расходы российского бизнеса на рекламу постоянно увеличиваются, это в лучшем случае дает экстенсивный рост ее эффективности. В пересчете на каждый вложенный в рекламу дополнительный рубль компании не получают прямо пропорционального увеличения клиенткой базы.

Значимая часть размещенной рекламы вообще не дает никаких результатов, поэтому новые прорывные идеи директора по маркетингу чаще будут искать в аналитике, чем в креативе, считает руководитель маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский.

Выступая на Digitale, он рассказал, что даже внедрение такого простого инструмента, как коллтрекинг (сопоставляет рекламу с реальными обращениями клиентов по телефону) в малом бизнесе способно в течение 2-3 месяцев привести к экономии до 40% рекламного бюджета. Фактически это означает, что компания получает возможность отключить неработающую рекламу и сэкономить на этом.

- Чтобы больше продавать, нужно не больше рекламы, а больше аналитики, - заключил эксперт.

По данным «Манго Телеком», маркетинговые фонды средних и небольших рекламодателей будут все активнее перераспределяться в пользу аналитических сервисов. На своей клиентской базе (более 45 тысяч компаний-клиентов) «Манго Телеком» уже наблюдает значительное увеличение спроса именно на инструменты рекламной аналитики.

Ранее сообщалось, что российский рекламный рынок по итогам 2018 года достиг 469 миллиардов рублей — на 12% больше, чем годом ранее. При этом, согласно исследованиям Ассоциации коммуникационных агентств России, реклама на ТВ уступила первенство интернет-рекламе: 203 миллиарда рублей (+22% к 2017 году) против 187 миллиардов рублей (+9%).

Справка «КП»

«Digitale.Счастье-2019» — 11-я крупнейшая конференция по маркетингу в Санкт-Петербурге, на которой ежегодно выступают лучшие спикеры с реальными кейсами из мира бизнеса, маркетинга, предпринимательства и медиа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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