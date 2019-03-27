Девушки из календаря: уралочка из Росгвардии представляет Екатеринбург на всероссийском конкурсе красоты

Накануне Дня войск национальной гвардии РФ стартовало голосование федерального этапа конкурса «Краса Росгвардии». Фоторграфии победительниц украсят ведомственный календарь на 2020 года. До этого этапа конкурсы прошли в регионах.

Так, на сайте «Комсомольская правда» с февраля по март наши читатели голосовали на самую красивую сотрудницу Росгвардии в фотоконкурсе «Красавица в погонах».

Сейчас на сайте ведомства размещены 63 фотографии участниц. Среди них есть и Анна Храмцова – победительница совместного конкурса «КП-Екатеринбург» и Росгвардии.

Голосование продлится до 25 апреля, проголосовать можно только один раз. По итогам объявят 12 победительниц, набравших наибольшее количество голосов.