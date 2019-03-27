2019-03-27T12:16:04+03:00
Общество

Девушки из календаря: уралочка из Росгвардии представляет Екатеринбург на всероссийском конкурсе красоты

Анна Храмцова стала победителем областного конкурса
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Анна Храмцова. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской областиАнна Храмцова. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
Изменить размер текста:

Накануне Дня войск национальной гвардии РФ стартовало голосование федерального этапа конкурса «Краса Росгвардии». Фоторграфии победительниц украсят ведомственный календарь на 2020 года. До этого этапа конкурсы прошли в регионах.

Так, на сайте «Комсомольская правда» с февраля по март наши читатели голосовали на самую красивую сотрудницу Росгвардии в фотоконкурсе «Красавица в погонах».

Сейчас на сайте ведомства размещены 63 фотографии участниц. Среди них есть и Анна Храмцовапобедительница совместного конкурса «КП-Екатеринбург» и Росгвардии.

Голосование продлится до 25 апреля, проголосовать можно только один раз. По итогам объявят 12 победительниц, набравших наибольшее количество голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Нельзя вот так вот с бухты-барахты»: в Екатеринбурге переносят транспортную реформу
Невьянская прокуратура заблокировала 10 сайтов по продаже запрещенных стероидов
Прямой эфир: спектакль екатеринбургского театра покажут по ТВ по Франции
Скидки за пятерки: ФК «Урал» будет продавать отличникам билеты за полцены
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
Семья из Екатеринбурга засудила туроператора, поселившего их в семейный номер вместо люкса
Свердловская область приросла миллиардерами
В Екатеринбург прибыли новые пассажирские вагоны, которые будут курсировать в составе летних поездов
Свердловчанин получил тюремный срок за отказ пройти медосвидетельствование
В чем разница между гражданско-правовым договором подряда и трудовым договором
Верхнесалдинский таможенный пост полностью разместится в ОЭЗ «Титановая долина»
В Екатеринбурге посадили прохожего, который до смерти забил спящего на скамейке незнакомца
На Урале уволили сотрудницу мэрии, потратившую матпомощь нуждающимся на зубопротезы для матери
На Урале отец, испугавшись уголовного дела, погасил долг по алиментам на шестерых детей
На Среднем Урале изменится расчет налога на недвижимость
Дочь депутата Заксобрания снимет фильм в Екатеринбурге
Заксобрание Свердловской области приняло закон о Единой социальной карте
Медведев выделил Свердловской области полтора миллиарда на переселение из ветхого жилья
В Свердловской области 64 управляющие компании лишились лицензии
Районным чиновникам Екатеринбурга разрешат сносить незаконные киоски и аварийные здания
В Талице поймали вора-«Карлсона», обворовывавшего магазины через крыши
Автомобилист из Ревды ударил ножом полицейского, не давшего ему пьяным сесть за руль
Екатеринбург встретит 300-летие без единого киоска в центре города