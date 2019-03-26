2019-03-26T14:09:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге школьник взялся регулировать движение на перекрестке, где не работал светофор

Маленький "инспектор" останавливал машины, чтобы те пропускали пешеходов
Наталья КСЕНОФОНТОВАОлег Галимов
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Фото: скрин с видео Е1.RUФото: скрин с видео Е1.RU
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- Проходим! – громко кричит Артем и что есть силы дует в свисток и машет жезлом.

Недавно у школьников начались каникулы и Тема, как и его сверстники, конечно же, большую часть времени проводит на прогулке. Но сегодня маленький екатеринбуржец отложил все игры.

На перекрестке улиц Бакинских Комиссаров-Черноярская отключился светофор. Заметив это, Артем, не долго думая, сбегал за игрушечным полицейским жезлом и свистком и самостоятельно стал регулировать движение.

- Знаете, что больше всего автомобилистам удается? Не останавливаться, просто гнать и гнать, - говорит маленький «инспектор».

На Уралмаше ребенок с жезлом ДПС попытался разрулить ситуацию с неработающим светофором.Видео: Е1.RU

Некоторые водители не обращали на мальчика внимания, а кто-то, улыбаясь, действительно притормаживал перед «зеброй».

Нам удалось найти очевидца, который видел Артема сегодня утром по пути на работу.

- Я не сразу понял, что к чему, но в целом меня ничего не смутило, - рассказал «КП» житель Максим Щепелин. - Движение там не сильно плотное, пешеходов даже с неработающим светофором пропускают без проблем, затруднения в движении из-за этого нет, а ребенку в удовольствие.

Однако специалисты считают, что такой порыв ребенка помочь пешеходам, мог привести к трагическим последствиям.

- Есть несколько примеров, когда люди в таких случаях эффективно разруливали пробки, но нужно помнить, что это представляет опасность как для импровизированного регулировщика, так и для участников дорожного движения, которые его сигналам следуют, - говорит автоэксперт Дмитрий Ларионов. - Дело в том, что водители обязаны подчиняться требованиям только регулировщика по ПДД - это сотрудники полиции. Остальным автомобилисты не обязаны подчиняться. Кроме того, хаотичные движения, махи самовольного регулировщика, могут не только не помочь, но и спровоцировать аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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