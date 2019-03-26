Уральский депутат заступился за барнаульскую учительницу в купальнике
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Ветлужских, возглавляющий региональную Федерацию профсоюзов, заступился за барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову. Педагога вынудили уволиться из школы после того, как она выложила на своей страничке в социальной сети снимок в купальнике.
Депутат считает, что нужно законодательно запретить руководителям учреждений так поступать с сотрудниками.
- Считаю, что подобные ситуации могут быть разрешены через жесткую демотивацию работодателя так поступать: установлением штрафа в пользу работника в размере 200 000 рублей в случае незаконного увольнения. Особенно в случаях принуждения к увольнению, - написал Андрей Ветлужских на своей страничке в Facebook.
Скандал с Татьяной Кувшинниковой прогремел на всю страну из-за фото в купальнике. Снимок сделан во время акции, которую проводили «моржи» с подачи мэрии Барнаула. К тому же женщина состоит в Федерации зимнего плавания.
Кувшинникова преподавала в школе №45. Одной из родительниц изображение на фото показалось слишком откровенным, и она пожаловалась директору учебного учреждения. После того преподавателя отстояли родители других учеников. Однако травля продолжилась и Татьяна Кувшинникова была вынуждена покинуть школу.
ИСТОЧНИК KP.RU