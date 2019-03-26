«Из-за него семьи с детьми остались без крова»: екатеринбуржец обвиняет соседа в поджоге квартиры на Уралмаше

В Екатеринбурге сразу две семьи стали погорельцами. Минувшей ночью вспыхнула квартира на четвертом этаже дома № 7 по улице Кировградской на Уралмаше. По официальным данным, пожарные справились с пламенем за 20 минут, но к тому времени жилище выгорело дотла.

Жильцы коммуналки остались без крова и не знают где теперь жить. Фото: Руслан Ахвердиев

Погорелец Руслан Ахвердиев жил в одной из четырех комнат вместе с матерью-инвалидом, братом и сестрой. Посреди ночи они почувствовали запах гари и выбежали на улицу. Руслан и его семья уверены, что пожар – дело рук их соседа Николая. Он выпрыгнул из окна и был госпитализирован в больницу с переломом ребер и черепно-мозговой травмой.

Пжарным пришлось эвакуировать 17 человек, чтобы потушить пламя. Фото: Руслан Ахвердиев

- На вид ему 55-60 лет, но он абсолютно неадекватный, - рассказывает «КП» Руслан. – Он мог и раньше спалить квартиру, несколько раз оставлял на плите чайник и тот выкипал. Из-за него семьи с детьми остались без крова, в еще одной комнате жили четыре человека.

Также Руслан обвиняет в халатности пожарных, а именно в смерти кота, кошки и собаки.

- Когда спасатели приехали, то я сразу же объяснил, где находятся питомцы, но они даже не пытались спасти их! Сейчас в квартире жить невозможно, идти нам некуда. Будем пытаться отсудить у соседа деньги, но у него ничего нет, – добавил погорелец.

В МЧС опровергли версию поджога квартиры. Фото: Руслан Ахвердиев

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что точная причина пожара еще не определена, но сейчас специалисты отрабатывают две версии. Это неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электроприборов. Таким образом, речи о поджоге тут не идет.