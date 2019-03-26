2019-03-26T11:49:07+03:00
Общество

Вячеслав Бутусов поддержал строительство храма святой Екатерины

Экс-лидер группы «Наутилус Помпилиус» уверен, что храм станет важной частью города
Алиса ЩЕДРИНА
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Легендарный музыкант поддержал строительство храмаЛегендарный музыкант поддержал строительство храмаФото: Александр ИСАКОВ
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Экс-лидер легендарной группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов поддержал строительство храма святой Екатерины на площадке перед театром драмы.

- К возведению храма покровительницы города я отношусь положительно, это первейший и обязательный градостроительный элемент. Говорю как архитектор-градостроитель, - заявил певец в интервью агентству JustMedia.

Ранее за храм высказались лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор фестиваля «UralMusicNight» Евгений Горенбург.

Напомним, что молебен в честь праздника Торжества православия на месте будущего храма 17 марта собрал более 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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