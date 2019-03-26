2019-03-26T11:48:19+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали стартовала весенняя вакцинация

Каждый год прививочная кампания охватывает около 90% металлургов
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Прививочная кампания. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиПрививочная кампания. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) началась кампания по вакцинации работников против клещевого энцефалита. Для иммунизации металлургов предприятие закупило 400 доз высокоэффективного препарата отечественного производства. Бесплатную прививку сотрудники предприятия получают в заводском здравпункте.

Ежегодно на ВИЗ-Стали делают прививки не только от клещевого энцефалита, но и от гриппа, дифтерии, столбняка, гепатита В и других инфекционных заболеваний. Каждый год прививочная кампания охватывает около 90% металлургов.

- ВИЗ-Сталь проводит комплекс мероприятий для укрепления здоровья металлургов. Предприятие направляет средства на прививочные кампании, финансирует работу здравпункта. В рамках программы добровольного медицинского страхования оказывает работникам помощь в получении медицинских услуг, приобретении путевок в санатории и профилактории. На оздоровительные программы в 2019 году предприятие направит около 14,3 миллиона рублей, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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