«Или деньги или ждите апокалипсис»: в Екатеринбурге поймали лжеминера, из-за которого эвакуировали ТЦ «Мегаполис»

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ вычислили и задержали очередного любителя поиграть в войнушку, а точнее, мужчину, который 13 марта угрожал поднять на воздух ТРЦ «Мегаполис». Из здания тогда в срочном порядке эвакуировали 600 человек.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, лжеминером оказался 27-летний безработный житель Химмаша, известный в определенных кругах как «Лысый». Ранее мужчина уже был судим за кражу и разбой, но, видимо, решил переквалифицироваться.

Фото: Валерий Горелых

- Мужчина позвонил на номер 112 и пригрозил устроить в торговом центре такой super «фейерверк», с каким еще на среднем Урале до этого не сталкивались. Словом, или гроши или жди апокалипсис, - сообщил полковник Горелых. - По голосу абонент был в неадекватном состоянии, так как в ярости даже не назвал сумму, необходимую для полного счастья. Рисковать жизнями работников и посетителей магазина нельзя, даже когда очевидно, что с тобой общается откровенный «ку-ку». К счастью, опасных предметов в ходе обследования служебных помещений сыщики и саперы не обнаружили.

Фото: Валерий Горелых

На момент задержания лжеминер тоже был пьян. При допросе «Лысый» назвал свой поступок просто неудачной шуткой. Теперь мужчине грозит новый срок - до пяти лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.