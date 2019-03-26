Запись в детский лагерь 2019 в Екатеринбурге: когда подавать заявление, и какие нужны документы

Многие родители задумываются о том, как организовать интересный отдых для своего ребенка, особенно в период каникул. Детский оздоровительный лагерь может стать удачным решением. Однако следует внимательно отнестись к его выбору и правилам пребывания.

КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ

Жители Екатеринбурга смогут подать заявления на запись детей в загородные и городские лагеря уже с 1 апреля:

Городские лагеря бывают двух видов: бюджетный и коммерческий. Бюджетный городской лагерь базируется при школе, этим летом в Екатеринбурге их будет 132. Основной плюс – относительная дешевизна. По данным городской администрации, средняя стоимость путевки в загородный детский лагерь составит 21 тысячу рублей. В городской лагерь с двухразовым питанием – 3 297 рублей.

Детей ждут мастер-классы и соревнованияФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в городском лагере ребенок находится в привычной для себя атмосфере среди своих одноклассников. Каждая группа состоит из 20-25 человек с 1 вожатым, роль которого исполняет педагог. Главным минусом таких лагерей является скупая развлекательная программа: один-два раза в неделю группы выезжают на экскурсию или в музей.

- Бюджетные лагеря работают только до середины лета. Одна смена длится, как и в загородном, три недели, – объясняют в городском департаменте образования. – При записи можно выбрать форму пребывания ребенка: неполный день с двухразовым питанием или до раннего вечера с трехразовым. Детей ждет диетическое меню, по принципу того, что подают во время учебного года.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Подать заявку могут родители ребенка или его законные опекуны (при предоставлении решений органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними), а также руководители организаций для детей-сирот. Путевки предоставляются детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

Для оформления договора и путевки в лагерь, родитель или другой законный представитель ребенка должен предоставить организатору отдыха в общем случае:

Дополнительно могут потребоваться:

В путевке указываются название лагеря, номер смены, даты пребывания ребенка, направленность выбранной программы, стоимость услуг. Как правило, список детей на смену утверждается за две недели до ее начала, поэтому рассчитывайте на то, чтобы оформить путевку не позднее чем за три недели до смены. Имейте в виду, что путевки в известные лагеря и на популярные программы раскупают за несколько месяцев до начала сезона.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ЗЯВКУ?

Самый простой способ подать заявку на отдых в загородные и городские лагеря – через Единый портал государственных услуг.

Шаг 1: Для начала нужно зарегистрироваться на портале и внести личные данные, как свои, так и ребенка. В дальнейшем они будут заполняться автоматически

Шаг 2: Дождитесь полуночи 1 апреля и начинайте регистрацию. Выберете раздел «Каталог услуг» «Семья и дети», далее – «Путевки в детские лагеря, оздоровительные учреждения и компенсации за них», «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», затем нажать кнопку «Получить услугу».

Шаг 3: Выберете «Тип заявления», «Оздоровительное учреждение», «Смену», «Тип оплаты». Данные заявителя и ребенка заполняются автоматически из Личного кабинета. Дальше нужно указать «Категорию» и подтвердить необходимость получения услуги, нажав кнопку «Подать заявление».

В загородном лагере кормят по пять или шесть раз в день, в городских - по два или три разаФото: Алексей БУЛАТОВ

После этого вам дается пять рабочих дней, чтобы сдать в МФЦ все необходимые документы (они перечислены выше). Если вам полагается внеочередная запись в лагерь, то в МФЦ также необходимо предоставить справку с работы. Льготы предоставляются на запись только одной смены.

Второй способ подачи заявления – лично. Это можно сделать в отделениях МФЦ. Если вы хотите записать ребенка в городской лагерь, то можно обратиться в учреждение, при котором он будет организован.

С 5 апреля на сайтах Департамента образования города, районных администраций и образовательных учреждений будет формироваться списки зачисленных на смену детей.

Уведомления с квитанциями на оплату будут приходить в кабинет на сайте Госуслуг и на электронную почту. Кроме этого, получение квитанций возможно в отделениях МФЦ и Центра муниципальных услуг. На оплату квитанции дается пять рабочих дней. Выдача путевок начинается со дня, следующего за днем окончания сроков оплаты.

- Если вы вовремя подали заявление, но все места в желаемом лагере закончились, можно подать заявление на другую смену, так шансов оказаться в нужном вам лагере будет больше, - советуют специалисты департамента образования. – Можно «ждать у моря погоды» и надеется, что кто-то откажется от своей путевки, но в таком случае есть риск остаться без лагеря вообще.

КАКИЕ ВЕЩИ ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ?

Рекомендуемый список вещей чаще всего публикуется на сайте лагеря. В общем случае исходите из принципа разумной необходимости. Прежде всего, не следует давать ребенку с собой ценные вещи. Телефон нужен самый простейший, чтобы можно было просто созвониться. Дорогие смартфоны и планшеты могут скорее усложнить жизнь в лагере, чем упростить ее.

Соберите одежду и нижнее белье в количестве, которого хватит ребенку до вашего приезда в родительский день. Не забудьте про спортивную одежду и обувь, а также одежду для праздников. Летом детям потребуются головные уборы и очки для защиты от солнца, противомоскитные браслеты (мази и аэрозоли не рекомендуются).

Разумеется, нужны умывальные и гигиенические принадлежности, тапочки для душа, полотенца. Все выше перечисленное надо дать ребенку с собой и быть готовыми привезти новый комплект в родительский день. Для кружков и занятий могут потребоваться канцелярские принадлежности, не будет лишней и набор столовых приборов с металлической посудой.

- Правила поведения нужно соблюдать не только ребенку, но и родителям, - добавляют в Свердловском Роспотребнадзоре. – Приезжая в «родительский день», не стоит забывать о том, что в лагере дети получают полноценное питание. Привозить потенциально опасные продукты, скоропортящиеся кремовые изделия совершенно не нужно. Понятно, что хочется побаловать детей сладеньким, но лучше покупать продукты длительного хранения. Например, конфеты или печенье. Только в разумных количествах. Опасность могут вызвать торты, пирожные, немытые фрукты. Перед тем как покупать тот же арбуз задайте себе вопрос: в каких условиях ребенок его будет есть и как быстро? Срок реализации арбуза - шесть часов. Поэтому съедать такие продукты нужно сразу.

Если планируете поддерживать связь с ребенком по телефону, то не давайте ему в дорогу дорогой гаджетФото: Алексей БУЛАТОВ

При выборе лагеря, обязательно учтите увлечения и характер своего ребенка. В этом случае вам останется только разделить с ним радость от того, сколько нового он узнал и увидел, каких хороших друзей нашел.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр по Свердловской области:

- Отправляя ребенка в детский лагерь, не нужно собирать ему аптечку с медикаментами. Самостоятельное и бесконтрольное употребление таблеток ни к чему хорошему не приведет. В каждом лагере есть врачи и медпункт. Нужно объяснить ребенку, что если он почувствует недомогание или у него возникнут какие-то проблемы, то незамедлительно нужно обращаться к вожатому, врачу или же звонить домой. Если вашему ребенку требуется принимать лекарства, вы должны оповестить об этом медперсонал лагеря и передать лекарства вожатому в запечатанном пакете. Второй момент - у ребенка должно быть желание поехать в лагерь. Это самостоятельная поездка. И если ребенок готов выполнять требования воспитателя, подчинятся режиму и самостоятельно себя обслуживать, то он будет доволен отдыхом и получит массу положительных эмоций. Если же ребенок не хочет ехать в лагерь, то не нужно заставлять его насильно.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

По вопросам приема детей в городские лагеря обращаться по телефонам:

Верх-Исетского района, тел. 304-12-62 (14012)

Кировского района, тел. 375-27-37

Ленинского района, тел. 376-43-48

Октябрьского района, тел. 304-12-71

Орджоникидзевского района, тел. 304-12-58 (14211)

Чкаловского района, тел. 210-26-65

Железнодорожного района, тел. 370-51-57

Сбережем семейный бюджет (отдельной подверсткой)

Если родители оплачивают путевку сами, то они могут рассчитывать на частичное возмещение стоимости Управлением социальной политики. Сумма зависит от доходов семьи. Минимум, который вы можете вернуть, - 6600 рублей, максимум - 12 тысяч рублей. Для этого необходимо обратиться в Управление социальной политики по месту жительства не позднее шести месяцев со дня возвращения ребенка. При этом следует иметь:

- свидетельство о рождении ребенка;

- паспорт ребенка, если ему больше 14 лет;

- документы, подтверждающие оплату путевки (договор и кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об оплате);

- справку с места жительства о составе семьи на дату приобретения путевки;

- документы, подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за три месяца, предшествующих тому, в котором была приобретена путевка;

- обратный талон к путевке;

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекуна или попечителя.

Второй вариант, возмещения стоимости путевки - социальный налоговый вычет в размере 13 %. Касается он только путевок в лагеря санаторного или оздоровительного типа, где ребенку были оказаны медицинские услуги. Причем вычет будет предоставляться не на всю стоимость путевки, а только на стоимость медицинских услуг.

Во всех лагерях есть множество спортивных площадокФото: Алексей БУЛАТОВ

Необходимо, чтобы ребенку не исполнилось 18 лет, у медицинского учреждения была лицензия, а у вас - справка об оплате оказанных ребенку медицинских услуг. Справку нужно брать в санаторном учреждении, опять же предоставив все чеки и копию договора.

Социальный налоговый вычет можно получить по истечении календарного года, в который ребенок находился в санатории, сдав все документов в налоговые органы по месту жительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году в Свердловской области будет работать 21 загородный лагерь, в нем отдохнут 18 739 детей, 132 городских лагеря – в нем отдохнут 25 366 детей.

РЕЙТИНГ

ТОП-5 детских лагерей в Свердловской области

Вместе с Департаментом образования мы составили список самых востребованных лагерей Среднего Урала.

Оздоровительный лагерь «Каменный цветок»

Адрес: 39 км Серовского тракта, поселок «Таватуй»

Тел: 8-908-63-65-281

Цены: от 21 000 рублей

Размещение: 4 корпуса для проживания детей, по 4 человека в комнтае

Питание: пятиразовое

Программа: для детей от 6,5 до 17 лет. Макраме, шахматы, игра на ложках, футбол, волейбол, баскетбол, ЛФК.

Оздоровительный лагерь «Буревестник»

Адрес: 624021, Свердловская обл., Сысертский район, 1.5 км. автомобильной дороги «Сысерть-Полевской»

Тел. 8-996-188-54-33; 8(343) 246-27-17

Цены: от 21 000 рублей

Размещение: 2-этажные корпуса с 4-6 местными номерами.

Питание: шестиразовое

Программа: для детей от 6,5 до 17 лет. Творческие студии, программы рукоделия, спортивные секции, студия ИЗО, хореография.

Оздоровительный лагерь «Волна»

Адрес: 39-й километр Серовского тракта, поселок «Таватуй»

Тел. 8-912-691-82-44

Цены: от 21 000 рублей (для жителей Екатеринбурга скидка 70%)

Размещение: 3 двухэтажных корпуса

Питание: шестиразовое

Программа: для детей от 6,5 до 17 лет. Тренажерный зал, тир, ежедневные дискотеки, футбол, теннис, волейбол

Оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы»

Адрес: 624021, Свердловская область, Сысертский район,

п.Верхняя Сысерть, МБУ ДОЛ "Уральские самоцветы",

Цены: от 22 000 рублей

Телефоны: 8-908-909-12-39

Размещение: 3 благоустроенных жилых корпуса.

Питание: шестиразовое

Программа: для детей от 6,5 до 17 лет. Спортивные игры и состязания, творческие кружки, занятия с педагогами

Оздоровительный лагерь «Красная гвоздика»

Адрес: Сысерть, 4 км Черновой дороги, напротив памятника «Тальков камень»

Цены: от 20 800 рублей

Тел. 8-963-273-50-91; 8 (34374)6-22-74

Размещение: 8 спальных корпусов

Питание: шестиразовое

Программа: для детей от 6,5 до 17 лет. Тематика: театр и сказы Бажова. Четвертая смена пройдет в рамках театрального форума при участии коллективов Екатеринбурга. Двухдневная игра «Зарница», спартакиада, лагерные вечерние огоньки.