Защита школ и неложное минирование: чем занимается Росгвардия на Урале

Подходим к контрольно-пропускному пункту управления Уральского округа Войск национальной гвардии России с улицы Патриса Лумумбы. В сером районе Екатеринбурга, как и по всему городу – грязь, а тут с порога чистота. У военных всегда чисто – ни снежинки, ни пылинки.

- Вы приходите минут за 20 до начала общения – запаситесь временем для прохождения КПП, - предупредили меня перед поездкой. Сразу представил очередь и долгий поиск в журнале моей фамилии. На деле – уложились за минуту.

- Ты из прессы? Показывай паспорт. Ага, вижу, проходи, - с серьезным лицом пригласил меня военнослужащий. – Курить будешь перед встречей?

- А можно тут? – отвечают вопросом, озираясь по сторонам.

- Да, вот с прихода возле скамьи, окурки строго в урну, - отчеканил молодой военный.

Профессиональные навыки у гвардейцев отточены до автоматизма. Фото: группа в ВКонтакте "Росгвардия. Свердловская область"

ВСЕ СПОКОЙНО - ЗНАЧИТ, ХОРОШО РАБОТАЕМ

Огромная территория управления напоминает кусочек советской действительности из старых фильмов – действительности отлакированной и приукрашенной. Только здесь это обыденная реальность.

- Что это за музыка? - удивленно спрашиваю попутчика, который ведет меня в главное здание Управления. Из динамиков на всю территорию за колючей проволокой слышится «Небо славян» группы «Алиса». – Это у вас гимн такой?

- Это у нас спецназовцы тренируются под эту песню. Им очень нравится.

Вижу на небольшой площади, расчерченной линиями белой краски на несколько зон, группу из 10 заправских ребят, отточено выполняющих до автоматизма отработанные приемы.

Что это за структура такая – такой вопрос по поводу Росгвардии у меня возникал не раз за последние годы. Вроде бы у нас есть армия, спецназ, ОМОН, полиция. Зачем нужна еще одна структура? И чем она вообще занимается?

- Вот вы видите, что на улице спокойно? Значит, мы выполняем свою работу хорошо. Нас невидно, но работы по разным направлениям хватает, - говорит командующий Росгвардией в Уральском округе, генерал-полковник Александр Попов.

Фото: группа в ВКонтакте "Росгвардия. Свердловская область"

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

А проблем хватает, и служба военных в круглосуточном режиме позволяет не замечать многие из них.

- В 2018 году в Екатеринбурге прошло два значимых мероприятия – выборы Президента России и матчи ЧМ по футболу. Обошлось без эксцессов, все было в спокойном режиме. В этом году главное мероприятие в городе – Иннопром. Будем заниматься охраной общественного порядка, - говорит генерал-полковник.

На самом деле охраной порядка на улицах работа Росгвардии не ограничивается. Еще в 2017 году на Урале обострилась проблема ложных минирований. На самом деле, не все вызовы ложные, бывает, что саперам приходится обезвреживать реальные взрывные устройства. Но где и когда это было – военные не говорят. По их мнению, упор нужно делать на упреждение таких ситуаций.

- В наши задачи входит борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. За прошлый год в Уральском округе мы изъяли больше 10,5 тысяч боеприпасов, больше 70 килограммов наркотических веществ, а также оружие и экстремистскую литературу. Вдумайтесь в эти цифры, - говорит Александр Попов.

Генерал-полковник Александр Анатольевич Попов руководит национальной гвардией на Урале с осени 2017 года. Фото: официальный сайт Росгвардии

АНАРХИИ НЕ БУДЕТ

Особое внимание сотрудники национальной гвардии (кстати, сегодня больше 90% из них служат по контракту, остальные – по призыву) уделяют безопасности школьников. Конечно, ни в одной из школ вы не увидите охранника в форме Росгвардии. Охрана организована по-другому.

Всего в УрФО около 9 тысяч школ, уже в 6 тысячах из них установлены «тревожные кнопки» - поступил вызов и через три минуты на место прибудет наряд Росгвардии.

- Постоянно несут вахту 600 нарядов, которые за считанные минуты приедут на место вызова.

Кстати, не забывают в Росгвардии и о безопасности и бытовых проблемах своих служащих. Каждый год руководство проводит встречи с семьями тех, кто погиб на службе, помогая решать накопившиеся вопросы – кому нужно получить путевку в санаторий для прохождения лечения, кому – место в детский сад.

Действующих сотрудников потихоньку обеспечивают жильем: совсем недавно 153 семьи в Тюмени стали обладателями новых квартир. Всего же с начала 2018 года введено в строй 19 объектов Росгвардии.

- В государстве и мире появились новые угрозы, ответом на которые стало создание Национальной гвардии в 2016 году на основе Внутренних войск МВД России. Это веяние времени, - рассказывает генерал-полковник. – Мы эти угрозы успешно отражаем, поэтому вокруг все спокойно.

- А как скоро наступит анархия, если вы перестанете работать?

- Мы не перестанем работать, это исключено, и анархии не допустим, - спокойно отвечает Александр Попов.

Одновременно здесь ведут работу по нескольким направлениям, чтобы эта самая «анархия» не захватила улицы. Бойцы охраняют границы государства, дежурят на стратегических объектах и охраняют въезды в закрытые города, контролируют оборот оружия, а также охраняют высшие должностные лица в регионах – это тоже веяние времени, появившееся совсем недавно.

- Национальная гвардия – это относительно молодая структура, ставшая результатом исторического развития войск внутреннего правопорядка. Есть угрозы – и наша работа – ответы на них, - заключает руководитель войск национальной гвардии на Урале.