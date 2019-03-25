На Уралмаше мужчина с гранатой угрожал взорвать себя

В Екатеринбурге в районе Уралмаш в понедельник в шестом часу вечера мужчина в доме 54 по улице Уральских рабочих угрожает себя взорвать гранатой.

В областном полицейском Главке ситуацию обещают прокомментировать только после завершения спецоперации по обезвреживанию мужчины. Очевидцы сообщают, что гранату мужчина нашел на улице. После чего пошел с ней в продовольственный магазин.

Инцидент произошел недалеко от центра Уралмаша. Фото: сервис Яндекс.Карты

К месту ЧП съехались автомобили спецслужб.

Корреспонденты «Комсомолки» выехали на место событий. В ближайшее время мы расскажем подробности ЧП.

По рассказам очевидцев, мужчину в 18:30 повязали стражи порядка. Буквально через пять минут перекрытия сняли и теперь люди свободно ходят по тротуару.