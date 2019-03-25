2019-03-25T08:49:58+03:00
Здоровье

В Екатеринбург доставили девочку с отравлением ртутью и мальчика, которого обварили в кипятке

Их доставили на вертолете санитарной авиации
Олег Галимов
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Малыш получил 20% ожогов тела. Фото: Национальная служба санитарной авиацииМалыш получил 20% ожогов тела. Фото: Национальная служба санитарной авиации
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В минувшие выходные в Екатеринбург доставили сразу четырех пациентов, которым требовалась экстренная госпитализация в лучшие больницы Свердловской области.

Так, в субботу из поселка Арти в Областную клиническую больницу на вертолете доставили двух женщин 55 и 65 лет. По данным национальной службы санитарной авиации, у обеих пациенток тяжелое течение пневмонии, на искусственной вентиляции легких.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Фото: Национальная служба санитарной авиации

К сожалению, в числе тех, кому потребовалась госпитализация, оказались и маленькие дети. Из поселка Ачит в районный центр перевели 11-месячного мальчика с ожогами кипятком (обожжено 20% поверхности тела – прим.ред). Сейчас он находится в ОДКБ № 1.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Также вчера из Туринска в Территориальный центр медицины катастроф на вертолете доставили двухлетнюю девочку. Она отравилась ртутью.

Женщин увезли в Областную больницу. Фото: Национальная служба санитарной авиации

Женщин увезли в Областную больницу. Фото: Национальная служба санитарной авиации

Напомним, что в начале года из Краснотурьинска в ГКБ № 40 доставили выжившую на севере Урала туристку Елену Осипову. Чтобы спасти ей жизнь врачам пришлось ампутировать женщине ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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