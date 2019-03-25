В Екатеринбург доставили девочку с отравлением ртутью и мальчика, которого обварили в кипятке

В минувшие выходные в Екатеринбург доставили сразу четырех пациентов, которым требовалась экстренная госпитализация в лучшие больницы Свердловской области.

Так, в субботу из поселка Арти в Областную клиническую больницу на вертолете доставили двух женщин 55 и 65 лет. По данным национальной службы санитарной авиации, у обеих пациенток тяжелое течение пневмонии, на искусственной вентиляции легких.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Фото: Национальная служба санитарной авиации

К сожалению, в числе тех, кому потребовалась госпитализация, оказались и маленькие дети. Из поселка Ачит в районный центр перевели 11-месячного мальчика с ожогами кипятком (обожжено 20% поверхности тела – прим.ред). Сейчас он находится в ОДКБ № 1.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Также вчера из Туринска в Территориальный центр медицины катастроф на вертолете доставили двухлетнюю девочку. Она отравилась ртутью.

Женщин увезли в Областную больницу. Фото: Национальная служба санитарной авиации

Напомним, что в начале года из Краснотурьинска в ГКБ № 40 доставили выжившую на севере Урала туристку Елену Осипову. Чтобы спасти ей жизнь врачам пришлось ампутировать женщине ноги.