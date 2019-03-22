Помогли цитаты Ройзмана и Глацких: уралец придумал, как включить Екатеринбург в туристическую карту мира

Житель Екатеринбурга Владимир Бабицкий, который трудится рекламщиком, много путешествует по разным странам. Холодильник на его кухне превратился в карту путешествий.

- Мой холодильник – это небольшая «карта мира», каждый магнитик куплен лично. Сначала я покупал любой, самый простой. Апофеозом коллекции стал самарский магнитик, сзади которого есть надпись «Сделано в Китае по заказу «Сималенд». Я подумал, зачем тратить время на поиски сувениров в поездке, если можно никуда не выезжая из города, купить их здесь! Так я стал искать что-то необычное, какие-то авторские изделия, - рассказывает Владимир.

По словам рекламщика, в Екатеринбурге много интересного, но широко эксплуатируются только история Демидовых, убийство императорской семьи Романовых и сказы писатели Павла Бажова.

- У каждого города есть свои большие символы и маленькие анекдоты, «локальные мемы», дающие почву для вдохновения. Часть из них имеет историческую основу, другие рождаются на наших глазах – в свежих высказываниях известных персонажей, - говорит путешественник.

Новая коллекция расходится среди горожан. Фото: группа ВКонтакте "Грязьбург in my soul!"

В итоге у Владимира родилась идея создания коллекции футболок с цитатами политиков и общественных деятелей: «Грязьбург», «Здесь вам не Майами», «Государство не просило…» и другими.

- Башня – один из самых значительных символов города, увы, утраченный ныне. Я смотрел на растущий «гриб» в 1980-х, ползал по ней в конце 90-х, любовался ею в «нулевые», с воодушевлением воспринимал новости о проектах достройки в десятых года. Год назад все разрешилось самым ужасным образом. Принт, который сейчас печатается на футболках – силуэт расколотого основания взорванной башни с надписью «Ебург – город свободы» - горькая ирония.

В коллекцию сувениров Владимир Бабицкий включит не только остросоциальные мотивы. Сейчас в работе есть эскизы с простым и понятным каждому юмором.