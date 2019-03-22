«Убрали многолетние завалы мусора»: региональный оператор «Рифей» о первых итогах экологической реформы

В эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM) прошел «Марафон ЖКХ». Участие в нем принял, в том числе и Федор Потапов, директор Северо-Уральского филиала компании «Рифей», одной из трех компаний, вывозящих мусор c территории Свердловской области. Ниже мы публикуем избранные моменты из интервью.

«НИКАКИХ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК НЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ»

- Федор Леонидович, почему мусорную реформу стали называть экологической реформой?

- Так просто правильнее. Да, мы работаем с отходами, но результатом этой реформы станет улучшение экологической составляющей в регионе. Это ведь не только вывоз мусора, но и правильное обращение с отходами, правильная утилизация и захоронение.

- Как стартовала реформа на вашей территории – севере Свердловской области?

- Никакого технического сбоя не произошло, никаких стихийных свалок не образовалось. Весь мусор в период января и февраля вывозился. Его объем в целом по нашей территории увеличился на 10-12%, если с прошлым годом сравнивать.

- Это тот мусор, который раньше до цивилизованных свалок не довозился?

- Отчасти. В любом случае это тот мусор, который у нас попадал на несанкционированные свалки. Ну и плюс мы убрали многолетние завалы, которые никто раньше не трогал.

«ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ В 2020 ГОДУ»

- Жители частного сектора жалуются: «Весь мусор мы сжигаем, либо отдаем скотине. Мы не должны платить за его вывоз!»

- Мы разделяем жителей частных домов на тех, у кого печное отопление, и тех, у кого газовое. И мы можем предположить, что жители с печным отоплением действительно сжигают свои отходы и производят мусора меньше. И мы надеемся, что это будет учтено в новой методике расчетов нормативов мусорообразования.

- А вообще тариф на вывоз мусора будет подвергаться корректировке?

- Да. Уже сейчас из него убрали плату за негативное воздействие на окружающую среду. В будущем, вероятно, из него уберут НДС. Следующая корректировка тарифа возможна в 2020 году, когда все региональные операторы расскажут о том, какие затраты они понесли в 2019 году.

- Где и когда будут построены мусоросортировочные заводы на севере области?

- В Нижнем Тагиле такой завод должны запустить в четвертом квартале 2020 года. Он будет перерабатывать 180 тысяч тонн отходов ежегодно. Там же появится полигон для ежегодного захоронения 150 тысяч тонн отходов ежегодно. В Краснотурьинске завод появится во втором квартале 2021 года. Он будет перерабатывать 130 тысяч тонн мусора. Полигон тоже будет – на 100 тысяч тонн ежегодно.