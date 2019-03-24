В годовщину сноса телебашни на «Уктусе» лыжница в костюме долгостроя прыгнула с трамплина в бассейн

Сегодня на горнолыжном комплексе «Уктус» прошли экстремальные соревнования. Сноубордисты и лыжники прокатывались по спуску и на большой скорости прыгали в бассейн с холодной водой. Таким образом они ставили точку в лыжном сезоне, который подходит к концу. Как обычно, участники были одеты в самые разные костюмы.

А одна из них, лыжница, даже надел на себя форму в виде недостроенной телебашни, которая когда-то стояла у цирка. Это символично, ведь сегодня, 24 марта, исполняется ровно год с того момента, как ее снесли. Вот и получается, что в годовщину сноса телебашни, она упала еще раз. Правда, не на насыпь, которая должна была принять на себя весь удар, а в бассейн с холодной водой.

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Сначала завыла сирена. Потом раздался хлопок, и толпа на Плотинке, ахнула. Точно такой же звук в этот момент издали люди, собравшиеся на улицах Куйбышева, 8 Марта, Декабристов и Чапаева.(Подробности)

Выбраться "башне" из воды помогли сотрудники горнолыжного комплекса.Фото: Алексей БУЛАТОВ