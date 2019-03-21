2019-03-21T17:15:59+03:00
Политика

«Нужно больше разборок с Россией»: президент Украины ввел санкции против уральских политиков

В список попали депутаты Госдумы и даже вице-губернатор
Лев ИСТОМИН
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Уральские политики чем-то "насолили" президенту соседней страны. Фото: Алексей Булатов/страницы политиков в FacebookУральские политики чем-то "насолили" президенту соседней страны. Фото: Алексей Булатов/страницы политиков в Facebook
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Президент Украины Петр Порошенко расширил список российских политиков, которым запрещено иметь активы и посещать территорию бывшей советской республики. В новый реестр попали сразу несколько свердловских политиков, среди которых депутаты Госдумы РФ и даже вице-губернатор Сергей Бидонько.

Первым на запретительные меры отреагировал Андрей Альшевских, не став изменять свое мнение о том, что Крым принадлежит России.

- Да, Петро Олексійович, Крым – это Россия, Донбасс – русский, Закарпатье – польское и венгерское. А вас, шановний пане президент, ждет Лук'янівське СІЗО за те горе и страдания, которые причинили своему народу, - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

С таким же настроем украинскому президенту ответил коллега Альшевских по Госдуме – депутат Максим Иванов.

- Не поесть мне теперь борща и сала на Крещатике! Даже и не знаю, как переживу эту трагедию. P.S. Крым – это Россия, - написал парламентарий.

Также в списке числятся депутаты Сергей Чепиков, Лев Ковпак, Алексей Балыбердин, Игорь Торощин, Андрей Ветлужских и Даниил Шилков.

Политолог Аббас Галлямов предполагает, что новые ограничения могли понадобиться Порошенко перед выборами для укрепления своего электората.

- Могу только предположить, что в преддверии выборов Порошенко крайне важно консолидировать «патриотический» украинский электорат, а для этого, чем больше конфликтов и разборок с Россией, тем лучше. Качество значения не имеет, надо просто организовать поток соответствующих новостей, - говорит Аббас Галлямов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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