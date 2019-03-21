2019-03-21T14:52:28+03:00
Общество

«Роспотребнадзор», не приходи»: в магазине, где хотели раздавать просроченную еду, начнут бесплатно поить

Все желающие смогут набрать отфильтрованной воды
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Иван ЗайченкоФото: Иван Зайченко
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В екатеринбургском магазине, где хотели раздавать просроченные продукты, началась новая акция.

Несколько дней назад предприниматель Иван Зайченко в своем «ЖизньМаркете» оборудовал полку, куда сотрудники выкладывали товары с истекшим сроком годности. Забрать их совершенно бесплатно мог любой желающий.

Однако спустя сутки в магазин с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора. Проверяющие пригрозили бизнесмену 100-тысячным штрафом и запретили дарить просрочку.

Фото: Иван Зайченко

Фото: Иван Зайченко

- Мы действительно выкладывали на столик только просроченные товары, - признается бизнесмен. - Но я слабо представляю, как можно отравиться просроченным на 24 часа молоком, хлебом или побитыми фруктами. На полку мы выкладывали макароны, у которых чуть-чуть порвалась пачка или молоко у которого слетала этикетка. Логика была простая: мы заранее говорим потребителю, что это просроченные продукты. Все люди взрослые и сами должны принять решение, какие продукты они могут взять и использовать. Тем более, что у всех продуктов есть запас срока годности 24 часа. И покупатели нормально к этому относились: подходили бабушки, мужчина с инвалидностью.

Фото: группа в Telegram Жизньмарт. Общение

Фото: группа в Telegram Жизньмарт. Общение

Но упрямый бизнесмен руки не опустил и, раз не получилось помогать едой, решил бесплатно снабжать людей отфильтрованной водой.

- Если вы живете поблизости, приходите к нам с пустыми бутылками и набирайте на здоровье. Вам не обязательно покупать что-то, чтобы набрать воды. Мы в любом случае рады, что Вы к нам зашли, - говорит Иван Зайченко. - «Роспотребнадзор», пожалуйста, не приходи к нам за это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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