2019-03-21T12:38:42+03:00
Звезды

В Год театра РУСАЛ проведет театральный фестиваль в Екатеринбурге

Спектакли, номинированные на ведущие национальные премии «Золотая Маска» и Премию Станиславского, на Урале покажут ведущие театры России
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Фото: ОК РУСАЛ по связям с общественностью в УрФОФото: ОК РУСАЛ по связям с общественностью в УрФО
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Компания РУСАЛ в Год театра в рамках проекта «РУСАЛ ФестивАL #Театр» проведет театральный фестиваль в 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Спектакли, номинированные на ведущие национальные премии «Золотая Маска» и Премию Станиславского, на Урале покажут ведущие театры России.

«РУСАЛ ФестивАL #Театр» пройдет с 25 марта по 5 июня в различных городах присутствия РУСАЛа от Ачинска и Братска на востоке до Еревана на западе.Всего за время театрального фестиваля будет показано 23 спектакля.

В Свердловской области проект состоится в партнерстве с Российской Национальной театральной Премией и Фестивалем «Золотая Маска». В Каменске-Уральском программа фестиваля включает показ двух спектаклей Театра МТЮЗ – «С любимыми не расставайтесь» и «День рождения Смирновой». В Екатеринбурге при поддержке РУСАЛа зрители увидят не только эти две постановки, но также спектакли «Слава» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) и «Влюбленный Шекспир» московского театра им. А.С. Пушкина.

Спектакли, которые будут проходить в Екатеринбурге, смогут посетить сотрудники предприятий компании и театралы из северных городов области – Североуральска и Краснотурьинска. РУСАЛ обеспечит им соответствующий трансфер.

- Компания проводит театральный фестиваль уже в третий раз. И в этом году, в Год театра в России, мы не только расширили географию проектов, но и сделали программу фестиваля еще более насыщенной и разнообразной. Так, в Свердловской области зрители смогут увидеть известные спектакли ведущих театров страны. Для сотрудников наших предприятий и их семей посещение спектаклей будет бесплатным, - рассказала директор департамента общественных связей компании РУСАЛ Ольга Санарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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