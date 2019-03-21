Уральский студент, осужденный за секс с 13-летней, написал письмо из СИЗО

Завтра областной суд Свердловской области начнет рассматривать апелляцию по делу студента из Каменска-Уральского Александра Исакова (имя изменено – прим.ред.). В конце прошлого года юношу приговорили к 7 годам колонии общего режима за секс с 13-летней школьницей Анной Жуковой.

Александр думал, что Ане 15 лет, когда встречался с ней. Фото: предоставлено родителями осужденного

Несмотря на то, что каждая из девушек присылала Саше интимные фотографии и показания родителей, парня признали виновным. Сейчас он находится в СИЗО, и также как и его семья надеется на пересмотр дела. Накануне первого заседания он прислал другу своей семьи письмо из изолятора.

Девочка обвинила бывшего возлюбленного в изнасиловании после того, как узнала, что парень переспал с ее подругой Машей. На тот момент самому Саше было 17 лет. К разборкам молодежи подключились и следователи СКР, а причиной этого стало откровенное видео, которое выложила Маша после одного из соитий.

Вот такие фотографии присылала студенту Маша. Фото: предоставлено родителями осужденного

Публикуем текст письма полностью:

- Здравствуйте, Елена. В первую очередь хочу Вас поблагодарить за всю помощь и поддержку мне и моей семье. Мне очень радостно, когда я узнаю, что есть люди, которые неравнодушны к беззаконию и несправедливости. Которые стараются помочь нам в этой ситуации добиться справедливости. Если честно, никогда бы раньше не подумал, что за правду так тяжело бороться и ее так тяжело доказывать. До сих пор не понимаю, что именно не так и почему я попал в это все. То ли страна у нас такая, то ли судьба у меня такая. Я, конечно же, очень скучаю по семье, по дому, по свободе. Впереди еще апелляционный суд, решение которого может все изменить в лучшую сторону. Очень надеюсь, что суд направит дело на новое судебное разбирательство, и я вернусь домой. Ведь на это столько объективных и законных оснований, которые я указывал в своих апелляционных жалобах. Очень надеюсь, что в этом мне поможет общественность и СМИ. Никто не просит оправдать меня, а всего лишь разобраться в деле и вынести объективное и справедливое решение, учитывая все факты и доказательства.

- Спасибо большое за пожелания держаться. Не все даже хотят слушать или узнавать, что произошло, когда слышат статью. Но надеюсь, что очень скоро справедливость восторжествует, и я буду дома.