Проверка слуха: в Интернете появилась информация о перестрелке на Уралмаше

В сети Интернет появилась информация о якобы перестрелке, случившейся на Уралмаше. Так, в сообщениях, опубликованных в социальной сети vk.com было указано, что пьяный водитель автомобиля вместе с друзьями начал стрелять по экипажу ДПС, гнавшемуся за ними.

"Ребята вызвали подкрепление, потому что водитель вооружен и не выходит из авто. Есть раненые", - сообщается в группе "Подслушано Екатеринбург" в социальной сети vk.com.

Однако, как выяснилось впоследствии, никакой перестрелки на Уралмаше на самом деле не было.

- Мы опровергаем информацию о перестрелке. Она не соответствует действительности, - заявили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.