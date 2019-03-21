Как летать за счет работодателя: советы тем, кто не хочет платить за перелет

Как правило, работодатель оплачивает деловые поездки своих сотрудников. Но не все знают, что благодаря частым командировкам по работе можно получить бесплатные билеты для личного путешествия. Рассказываем, как это сделать.

Если вы часто летаете по рабочим делам рейсами S7 Airlines, убедите своего босса открыть в компании корпоративную карту с бонусной программой от авиакомпании. Аргументируйте это выгодой для компании. Когда все платежи по счету проходят безналично, будь то: закупка товаров, оплата услуг подрядчика, представительские расходы или покупка авиабилетов, – это упрощает ведение бухгалтерии и страхует от возможной блокировки корпоративных счетов, поскольку банк видит операции, и не будет подозревать компанию в обналичивании.

Кроме того, по тревел-картам для бизнеса банк возвращает часть расходов бонусами, которые компания в будущем может обменять на новые авиабилеты. А это уже реальная экономия средств.

Летайте в командировки с бизнес-картой и копите мили для себя. Вдобавок к бонусам для компании по тревел-карте начисляются мили S7 Priority на личный счет командированного сотрудника за каждый полет, совершенный компанией S7.

Могу ли я копить мили при помощи компании, если у меня уже есть личная карта лояльности S7?

Конечно, после привязки личного аккаунта к кабинету компании в S7 Prоfi мили не обнуляются. Вы сможете продолжить накопление миль с той суммы, которая была у вас на счете в программе S7 Priority.

Как начисляются мили каждому сотруднику, если бизнес карта одна?

Копить мили могут все сотрудники, которые совершают перелеты. Даже если к личному кабинету S7 Prоfi привязана одна бизнес-карта, купить билеты по ней можно на любого сотрудника.

С чего начать?

Если работодатель открыл на ваше имя бизнес-карту «МИР Premium Business» в Промсвязьбанке, то это уже полдела. Нужно, чтобы компания зарегистрировалась в программе лояльности для корпоративных клиентов S7 Prоfi, после чего администратор программы, – как правило, это сотрудник вашей компании, который занимается оформлением командировок, – привяжет вашу карту в настройках онлайн-кабинета и направит вам приглашение зарегистрироваться в программе.

Где можно отслеживать накопленные баллы и мили?

Компания сможет контролировать и тратить накопленные баллы в кабинете программы S7 Prоfi. Вы можете видеть свои мили и расходовать их в личном кабинете программы S7 Priority.

Фото: предоставлено банком

Сохраню ли я накопленные мили, если уволюсь из компании?

Да, уже начисленные мили останутся с вами, даже если вы уже не сможете пользоваться корпоративной картой.

Сколько раз мне нужно слетать в командировку, чтобы заработать на бесплатный билет?

Мили начисляются за оплаченные и фактически совершенные полеты регулярными рейсами S7 и авиакомпаний-партнеров, а также за услуги других партнеров-программы. Они начисляются в процентах от расстояния полёта в зависимости от тарифа, по которому приобретён билет. Поэтому на то, куда и как быстро вы сможете получить бесплатный перелет, влияет, летаете вы в командировки в Санкт-Петербург или во Владивосток, эконом- или бизнес-классом.

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