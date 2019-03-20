Новенький вагон бежит-качается: метрополитен Екатеринбурга закупил два современных поезда

Пассажиры екатеринбургского метрополитена в скором времени смогут оценить комфорт проезда в новых вагонах. Для подземки уральской столицы уже привезли два современных поезда, собранных на АО «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах.

- Договор на поставку 4 головных и 4 промежуточных вагонов метро был подписан в начале 2019 года. Вагоны отвечают самым современным требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности движения. Новые вагоны можно объединять в составы с уже имеющимися в Екатеринбургском метрополитене, - сообщили в пресс-службе «Метровагонмаш».

Раздвижные двери новых составов оборудованы системой автоматического открытия и противозажатия. В торцевой части головного вагона есть места для маломобильных пассажиров. Также внутри установлены видеокамеры, изображение с которых передается на монитор в кабине машиниста.

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

Отделка вагонов выполнена из огнезащищенных материалов, а поручни - их нержавеющей стали. Кабина машиниста оборудована регулируемым креслом и системой климат-контроля.

Долгожданная покупка составов обошлась в 486 миллионов рублей.