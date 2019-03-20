2019-03-20T15:02:46+03:00
Общество

Вакцинация сотрудников против клещевого энцефалита началась на Свердловской магистрали

Всего привить планируется больше 15 тысяч человек
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Вакцинацию пройдут 15 тысяч человекВакцинацию пройдут 15 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Свердловской железной дороге началась плановая вакцинация сотрудников, работа которых связана с риском заражения клещевым энцефалитом. Это дорожные мастера, монтеры пути, осмотрщики вагонов, составители поездов, дежурные по переездам и представители других железнодорожных профессий, входящих в специальный перечень подлежащих обязательной иммунизации против клещевого вирусного энцефалита.

В период с марта по май, накануне сезона активизации клещей, на Свердловской магистрали планируется привить более 15 тысяч человек. Вакцинация проводится бесплатно в прививочных кабинетах поликлиник негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» и здравпунктах предприятий. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр, по результатам которого медицинский работник делает вывод о наличии либо отсутствии противопоказаний и переносимости препарата.

В Российской Федерации более 1000 административных территорий являются эндемичными по клещевому энцефалиту (заболевание на протяжении многих лет проявляется именно в этой местности). Это регионы Центральной европейской части, Урала, Сибири и Дальнего Востока, по которым проходят 13 из 16 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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