Бережем зубы: в Екатеринбурге проводят бесплатные профилактические осмотры

До 22 марта в Екатеринбурге проходит профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному и Всероссийскому дню стоматологического здоровья. Для жителей города будут организованы бесплатные профилактические осмотры.

В рамках профосмотра врачи-гигиенисты ознакомят пациентов с состоянием зубов и десен, дадут рекомендации по уходу за полостью рта, подберут индивидуальные средства гигиены.

Впервые в рамках профилактической городской акции для взрослого населения будет организован визуальный онкоскрининг с целью выявления патологических новообразований.

В День стоматологического здоровья, 20 марта, все посетители получат приятные подарки и информационные материалы о правилах сбалансированного рационального питания.

21 марта с 13 до 14 часов будет проведен бесплатный образовательный онлайн-вебинар «Сохрани улыбку здоровой с детства» для населения г. Екатеринбурга. Доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУАлександр Чернавский расскажет, как правильно ухаживать за ротовой полостью, в каких ситуациях необходимо обратиться к специалисту для планового и срочного обследования, какие стоматологические услуги можно получить по ОМС.

- Городская профилактическая акция направлена на привлечение внимания населения к мероприятиям по первичной профилактике кариеса, онкологических заболеваний ротовой полости, органов пищеварения. Стоматологи рекомендуют обследовать ротовую полости дважды в год, вести здоровый образ жизни и правильно питаться, – пояснила директор Городского центра медицинской профилактики Лена Новикова.

Профилактику специалисты проведут на современном оборудованииФото: Алексей БУЛАТОВ

Несбалансированное питание негативно влияет на здоровье зубов, в частности при недостатке белка нарушается местный иммунитет ротовой полости и структура зубов. По словам врача-диетолога Городского центра медицинской профилактики Ирины Бородиной, для сохранения здоровья зубов необходимо употреблять чистую питьевую воду, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, орехи и продукты, содержащие белок. «Рекомендуется ограничить употребление сахара и сахаросодержащих продуктов, темных напитков (черный чай, кофе, соки темной окраски), уксуса, маринадов. В результате употребления этих продуктов увеличивается риск негативного воздействия на зубную эмаль, развития парадонтита и кариеса».

Адреса, по которым можно пройти бесплатный профилактический осмотр:

Взрослые:

20, 22 марта с 9 до 12 часов и 21 марта с 12 до 15 часов по адресам: ул. Луначарского, 171. Ул. Шарташская, 9, ул. Мамина-Сибиряка, 59 и ул. Техническая, 28. Телефон для справок: 2-277-277.

Дети:

20, 22 марта с 9 до 12 часов и 21 марта с 12 до 15 часов по адресу: ул. Сибирский тракт, 7/22. Телефон для справок: 2-277-277.

20-22 марта по адресу: ул. Гурзуфская, 16. Телефон для справок: 233-45-18.